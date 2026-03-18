

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir dizi ziyaret, açılış ve iftar programı için memleketi Ordu ve Giresun’a geldi. Havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanan Dervişoğlu, Tirebolu’dan Ünye’ye, Altınordu’dan Giresun’a kadar uzanan yoğun bir programla vatandaşlarla bir araya gelecek.



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçim sonrası teşkilat çalışmaları ve vatandaş buluşmaları kapsamında Ordu ve Giresun’u kapsayan yoğun bir ziyaret programına başladı. Ordu-Giresun Havalimanı’nda İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz ve kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanan Dervişoğlu, ayağının tozuyla sahadaki yerini aldı.

Genel Başkan Dervişoğlu’nun bölgedeki ilk durağı komşu il Giresun oldu. Bugün Tirebolu’da düzenlenecek olan iftar programına katılacak olan Dervişoğlu, bölge halkıyla aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının bereketini paylaşacak. İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, ziyaretin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Dervişoğlu’nun programı yarın Ordu’nun Ünye ilçesinde devam edecek. İYİ Parti Ünye İlçe Başkanlığı’nın resmi açılış törenine katılacak olan Genel Başkan, teşkilatın gücüne güç katacak hamlelere imza atacak. Ziyaretin akşamında ise Altınordu ilçesinde düzenlenecek büyük iftar programında Ordulu vatandaşlarla gönül bağı tazelenecek.

Karşılama sonrası açıklamalarda bulunan İl Başkanı Fatih Titiz, "Genel Başkanımızı memleketinde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Dayanışma ruhuyla çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.