Ankara siyaseti, farklı iftar sofralarında bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM Şeref Holü'nde vereceği iftar davetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ve çok sayıda milletvekili katılırken, muhalefet cephesinde ayrı programlar tercih edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine TBMM'deki iftara katılmadı. Özel, TBMM grup toplantısında "Vallahi de billahi de katılacaktık, yine balta çektiler arkadaş. Bu akşam iftara Sincan Cezaevi'ne Tanju'nun yanına gideceğim" dedi ve iftar için Sincan Cezaevi'ne gitti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM'de vereceği iftar davetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ve çok sayıda milletvekili katılırken, muhalefet cephesinde ayrı programlar tercih edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Kurtulmuş'un davetine katılmama kararı aldı. Dervişoğlu, partisinin milletvekilleriyle ve kurmaylarıyla birlikte TBMM içerisindeki Bahçe Restoran'da iftar yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurtulmuş'un iftar davetine katılmama kararlarına ilişkin,"Meclis Başkanı’nın verdiği iftar elbette önemli ama birçok konuda da fikir ayrılıkları yaşıyoruz kendisiyle. Dolayısıyla bugün bu iftarda kendi milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yapacağız." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, o iftarın akabinde Meclis'in çalışma yapmayacak olmasını eleştirdi ve "Böyle şeyleri planlarken Meclis’in çalışma performansını etkilememeye de özen göstermek lazım" dedi.

"TBMM BAŞKANI İLE FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORUZ"

Dervişoğlu, restoran girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki iftara katılmama kararlarının sorulması üzerine “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın verdiği iftar elbette önemli ama birçok konuda da fikir ayrılıkları yaşıyoruz kendisiyle. Dolayısıyla bugün bu iftarda kendi milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yapacağız. Bütün partiler de katılmıyor ayrıca. Biz de bugün iftar yapacağız. Cenab-ı Allah burada yapmayı nasip etti. Mesele bu kadar basit. ‘Alternatif iftar falan gibi’ bir düşünce mi varmış?” sözlerini sarf etti.

"BÖYLE ŞEYLERİ PLANLARKEN MECLİS'İN ÇALIŞMA PERFORMANSINI ETKİLEMEMEYE DE ÖZEN GÖSTERMEK LAZIM"

Dervişoğlu, sözlerinin devamında “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin tepkilerini her alanda ifade ettiklerini belirterek, “Sadece bizimki tepki değil, aslında görüşlerimizi ifade ediyoruz. Atılan yanlış adımların tekerrür etmemesi bakımından da ziyadesiyle önemsiyoruz meseleyi. Özenle yaklaşıyoruz. Şimdi bakın, şunu sorun aslında öbür tarafa. Cumhurbaşkanı’nın da katılacağı bir iftar var. Ama o iftarın akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma yapamayacak. Böyle şeyleri planlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma performansını etkilememeye de özen göstermek lazım” diye konuştu.