İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları tepkileri rağmen sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, “Terörsüz Türkiye” adıyla yürütülen sürece dair “Eğer bu iş başarısız olursa sivil siyaset bu duvarın altında kalır. PKK’nın terör eylemlerine başladığı günlere döneriz” açıklamasıyla ilgili konuştu. “Vatandaşı yine korkuyla umudun arasında bırakıyorlar ama dikkatimi çeken bir şey var” diyen Dervişoğlu, “Sivil siyaset bunun altında kalır derken zannediyorum Erdoğan’a hitap ediyor. Bu işin altında hükümetin enkazıyla birlikte Numan Kurtulmuş’un kendisi kalacak” ifadeleri dikkat çekti.

‘’NUMAN KURTULMUŞ’UN BİZE CENTİLMENLİK YAPMASINI BEKLEMİYORUZ’’

Şırnak İl Başkanlığını ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un; ‘’İYİ Parti, Komisyon’a katılmayacağını söyledikten sonra bile arkadaşlarla gerekli teması sürdürdüm. Mutlaka Komisyon’da olmaları gerektiğini ifade ettim. Hatta fikirlerinize saygı duyarız, gelin orada eleştirin dedim. Siyasette, fikirleri ne olursa olsun, hangi noktada dururlarsa dursunlar ben falanca partiyle görüşmem denmez.’’ açıklaması sorusuna ‘’Ben niye görüşmek isteyecekmişim? Numan Kurtulmuş komisyonun hazırlamış olduğu raporu redakte edenlerden bir yani kaleminin ne kadar dahli var o konuya onu çok kestirebilmek mümkün değil. O raporda İYİ Parti'nin ismini bile vermiyor. Komisyon çalışmalarına daha önceden katılmayacağını bildiren parti olarak bizden bahsediyor. Öyle basın mensuplarının karşısına geçip centilmenlik gösterisinde bulunmasının anlamı yok. Biz Türkiye’nin temel meseleleri konusunda söylenmesi icap eden laf neyse söylenmesi icap eden yerde söyleriz. Dolayısıyla Numan Kurtulmuş’un bize centilmenlik yapmasını beklemiyoruz.’’ yanıtı verdi.

"KİMSEYİ TEHDİT ETMEYE KALKMASIN"

Müsavat Dervişoğlu'nun ‘’Ayrıca yani ‘Ben sürdürdüm o ilişkiyi’ falan derken Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı. İYİ Parti de Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan bir siyasi parti. Elbette ki mutat bir ilişki düzeni olur siyasi partilerde. Ama bu teröriste ayakçılık yapan korsan komisyonun bir parçası olmamakla İYİ Parti’nin bütün fertleri iftihar etmektedir. Onun için kendine yeni kapı aralamaya çalışmasının bir anlamı yok. Altını çiziyorum: sivil siyaset falan kalmaz bunun altında. Kimseyi de tehdit etmeye kalkmasın." ifadeleri de dikkat çekti.