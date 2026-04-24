Müsavat Dervişoğlu İzmir İl Başkanlığı’nda olası seçimde yaşanabilecek ittifaklardan, eylemdeki madencilere; terörsüz Türkiye sürecinden Kahrammaraş'taki okul saldırılarına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Dervişoğlu'nun "29 kişi ölmüş. Bizim okullarımızda bunlar yaşanıyorsa yanlış uygulamalar var demektir. Diğer siyasiler gibi ben de Milli Eğitim Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum." açıklaması gündem oldu.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-En dezavantajlı grupların yaşadıklarını yerinde tespit ediyoruz. İzmir programını 8, 9, 10 Mayıs takvimizde gerçekleştireceğim.

-Algı mekanizmaları devreye sokulmaya çalışılıyor. Türkiye İzmir'den cevap verecektir.

ZAFER PARTİSİ, ANAHTAR PARTİSİ İLE İTTİFAK OLACAK MI?

-Bir seçim takvimi yok ortada, ittifakı dayatan şey aslında sistem. Sistemin getirdiği olumsuzluklara bağlı olarak halkın muhafalefeti bir arada görmek gibi bir arzusu var. Bir de muhalefetin bir kesimi bir arada olsun gibi bir arzu var. Bunları o zaman düşüneceğiz.

-Bana sorarsanız da bir seçime ihtiyaç var. Kimse halinden memnun değil. Gayri memnunlar ülkesi Türkiye. Bu memnuniyetsizliğin kaynağı ülkeyi yönetenlerse onlardan kurtulmak için Türkiye'nin seçime gerek duyduğu açık. 'Siz kiminle bir arada olacaksınız?' sorusu benim için erken bir soru. Bana gittiğim her yerde "milliyetçileri nasıl birleştireceğim" soruluyor.

-Milleti birleştirecek siyasi kurumlara ihtiyaç var. Sağcıyı solcuyla birleştiremeden arzu edilen sonucu alamazsınız. İYİ Parti'nin macı milleti birleştirmek.

-İYİ Part'yi kimse küçük ittifakların içinde görmesin.

EYLEMDEKİ MADENCİLER

-Siyasetin üzerine verdiği hakları yerinde getiriyoruz. Geleceği karartılan insanların yanında parti olarak yanında yer almaya devam ediyoruz. Oraya da bir heyetimiz gitti. Türkiye barınma, beslenme ve güvenlik tehditleriyle karşı karşıya. 21. Yüzyılın Türkiyesinde bu sorunlar yaşanıyorsa Türkiye doğru yönetilmiyor demektir.

"AŞILMAMIŞ HİÇBİR MİLLİ VE MANEVİ DEĞERİMİZ KALMADI"

-Yasaklarla, yolsuzlukla mücadele için geldiler. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in çeyrek asrını bu arkadaşlar yönetiyor. Muhafazalar olduğunu iddia eden iktidarın zamanında aşılmamış hiçbir milli ve manevi değerimiz kalmadı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

-Sürecin nereye evrileceğini en en başından söyledim. Bir komisyon kurulmuştur. Komisyonda eşitlik, insan hakları, Cumhuriyet'i kuran değerler konuşulmamıştır. O komisyonda terörist başı ile teröristlerin haklarının konuşulduğu bir komisyon.

-Öcalan'ın bir statü arayışında olduğunu herkes biliyor. İktidar ortağı da statünün ne olacağının ayrıntılarını anlattı. Öcalan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış bir vatan hainidir. Başka bir statüye kavuşturmak isteyenler gelip asıl niyetlerinin ne olduğunu söylesinler.

-Korsan bir komisyondur. Numan Kurtulmuş kendine bir mektup yazmıştır.

ŞANLIURFA, KAHRAMANMARAŞ SALDIRILARI

-Salt polisiye tedbirlerle sorunlar çözülmez. Çocuklarımızı bekleyen bir gelecek tehlikesi var. Sadece görevdeki MEB'in bir politikası olmadığı için hep dayatmadır. Milli Eğitim Bakanı'nın kayıtsız kalmaması gerekiyor. 29 kişi ölmüş. Bizim okullarımızda bunlar yaşanıyorsa yanlış uygulamalar var demektir. Diğer siyasiler gibi ben de Milli Eğitim Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum.