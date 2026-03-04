İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bahadırhan Dinçaslan ile ilgili konuşan Müsavat Dervişoğlu, Dinçaslan'ın istifasını istediğini belirtti.

'İSTİFA ETMESİ İÇİN TALİMAT VERDİM'

Müsavat Dervişoğlu açıklamasında, çok üzüldüğünü ifade ederek "Kendileri için yaptıklarımızı doğru bir biçimde ifade edemiyorlar." dedi ve bir disiplinsizlik sorunu olduğunu ifade etti. Sosyal medyayı işaret eden Dervişoğlu "Siyasi sorumluluk almaya mani hareketler. Dolayısıyla teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımıza talimat verdim. Genel İdare Kurulu'ndan istifa etmesi için kendisini arayacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Bahadırhan Dinçaslan'ın 'Temiz Türkler Hareketi' isimli WhatsApp grubuna "Benim hatırım var diye partiden istifa etmeyen arkadaşlar etsinler. Benim yolumun sonu da istifa ama vuruşa vuruşa edeceğim" mesajı yolladığı öne sürülmüştü. Bahadırhan Dinçaslan iddiaları reddetmişti.