Edirne’deki 1 Mayıs kutlamaları, Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan binlerce sendika üyesinin oluşturduğu kortejle başladı. Katılımcılar, sloganlar eşliğinde Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda kürsüye çıkan liderler, işçinin yükselen sesini kamuoyuna duyurdu.

DERVİŞOĞLU: HAYATIMIN SONUNA KADAR YANINIZDAYIM

İşçilere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, duygusal ve kararlı bir mesaj verdi. Emekçilerin sorunlarını paylaştığını belirten Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çileniz çilemdir. Acınız acımdır. Hayatımın sonuna kadar yanınızda olacağım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nüz kutlu ve mutlu olsun."

ATALAY’DAN VERGİ İSYANI: 12 AYIN 2 AYI VERGİYE GİDİYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin üzerindeki vergi yükünün artık taşınamaz boyuta geldiğini vurguladı. Alım gücünün düşmesiyle birlikte artık çalışanların da "yoksul" sınıfına girdiğini belirten Atalay, hükümete vergi düzenlemesi çağrısında bulunarak "Asgari ücretli yılda 12 ay çalışıyor, ortalama 2 ayını vergiye veriyor. Bu kabul edilebilir bir düzen değildir." dedi.

Atalay'ın "Ücretler 6 ayda eriyor. Bu durum ne adildir ne de sürdürülebilir. Ülkeyi yönetenler acilen yeni bir düzenleme yapmalı; dayanma gücümüz kalmadı." ifadeleri de dikkat çekti.

TAŞERON, KURYE VE STAJ SORUNU GÜNDEMDE

Ergün Atalay, konuşmasında sadece ücretlere değil, çalışma hayatındaki kronikleşmiş sorunlara da değindi. Atalay, taşeron işçiler ve kuryelerin yaşadığı zorlukların çözülmesini, staj ve çıraklık sürelerinin ise mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Kutlamaların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan’ı makamında ziyaret etti. Tarihi belediye binasındaki Atatürk Odası’nı gezen Dervişoğlu, şeref defterini imzaladı. Program, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.