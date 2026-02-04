İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başlayan, Dervişoğlu, "Bu yıkım yalnızca yer kabuğunun hareketiyle açıklanamaz. Bu yıkım yönetim tercihlerinin, ihmallerin ve denetimsizliğin sonucudur" dedi.

KOLTUK AŞKINA MI MİLLET AŞKINA MI DÜŞTÜNÜZ?

Bu iktidar başta olmak üzere hiçbir kişi ve kurum bir sonraki büyük depreme kader diyemez. Çünkü yapılması gerekenler bilinmektedir ama yapılmamaktadır. Bu sebeple bir araştırma önergesi sunduk. Biz bu önergeyi AKP-MHP oylarıyla reddedilsin diye vermedik. Bu önergeyi beka diye tarif edilen soyut kelime, insanımızın geleceği düşünülerek somutlaşsın diye verdik. Devlet sorumluluk alıyorsa devlettir. Aşk ile çalışan yorulmuyor ya; bakalım hangi aşka düşmüşsünüz göreceğiz. Koltuk aşkına mı düşmüşsünüz millet aşkına mı düşmüşsünüz, göreceğiz.

