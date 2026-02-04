İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başlayan, Dervişoğlu, "Bu yıkım yalnızca yer kabuğunun hareketiyle açıklanamaz. Bu yıkım yönetim tercihlerinin, ihmallerin ve denetimsizliğin sonucudur" dedi.

KOLTUK AŞKINA MI MİLLET AŞKINA MI DÜŞTÜNÜZ?

Bu iktidar başta olmak üzere hiçbir kişi ve kurum bir sonraki büyük depreme kader diyemez. Çünkü yapılması gerekenler bilinmektedir ama yapılmamaktadır. Bu sebeple bir araştırma önergesi sunduk. Biz bu önergeyi AKP-MHP oylarıyla reddedilsin diye vermedik. Bu önergeyi beka diye tarif edilen soyut kelime, insanımızın geleceği düşünülerek somutlaşsın diye verdik. Devlet sorumluluk alıyorsa devlettir. Aşk ile çalışan yorulmuyor ya; bakalım hangi aşka düşmüşsünüz göreceğiz. Koltuk aşkına mı düşmüşsünüz millet aşkına mı düşmüşsünüz, göreceğiz.

"YOKSULLUĞUN SEBEBİ YOLSUZLUKTUR"

Bunlar ne yapıyor? Bu kadar çok yolsuzluğun olduğu, yağmanın kurumsallaştığı, devlet yönetmenin komisyonculuğa evrildiği bir memlekette emeklide kısıyorlar, asgari ücretliden kesiyorlar, esnaftan çiftçiden tasarruf yapıyorlar. Bu bütçede para yok meselesi değil, bu bir tercih meselesidir. Vatandaşın helal oylarıyla seçilen iktidarın tercihi Türk milletinden yana değildir. milletten oy alan ve milletin iradesini temsil ettiğini iddia eden bu iktidar türk milletinden, fakirden fukaradan, garipten gurebadan yana değildir.

Türk milletine kaynak yok. Öyle hesaplamışlar. yoksulluk ve yoksunluğumuzun kaynağı iktidarın yolsuzluğu geçim kaynağı yapmasındandır. Asıl sorun bu ülkede rakamlarla hayat arasındaki bağ koparılmıştır.

Kötü ekonomi yönetiminizle, kredi kartını hayatta kalmanın bir yolu olmuştur. Onu bu hale getiren de AKP iktidarıdır. Bu ülkede milyonlarca insan borcu borçla ödüyor. Kimse keyfinden kullanmıyor.

"SURİYE'DE BAŞARI GÜÇLE GELMİŞTİR"

Buradan çok net konuşuyorum. Öcalan'ı muhatap almanın, O'nu bir pazarlık unsuru gibi sunmanın, O'na siyasi bir rol atfetmenin ne kadar akıl dışı, ne kadar ahlaksız, ne kadar devlet aksından yoksun olduğu bizzat sahada görülmüştür. Türkiye'nin bekası adına elde edilen kazanımların teröristbaşının yahut yeni yetme Apocuların dahliyle elde edilemeyeceği açıktır. PKK ve YPG'nin geri adımı askeri baskı sonucu gelmiştir. Gerisi sonradan yazılmış masaldır. Madem ki devlet aklı buraya gelebiliyor, şimdi ne yapılacaktı? Aynı ihanet korosunun şimdi de YPG'ye mi kredi açması söz konusu olacaktır?

"DEVLET GÜÇLE SONUÇ ALIR"

PKK'yı Suriye'de siyasi makyajla yeniden üretmeye çalışan hiçbir açılıma göz yummayın. bu milletin evladıysanız buna müsaade etmeyin. PKK'yı tam ezecekken onu ayağa kaldıracak siyasi manevraya izin vermeyin. Bu dosya bir oy matematiğiyle, süreç masallarıyla sulandırılmamalıdır. Eğer niyetiniz gerçekten ülkenin güvenliğiyse yapmanız gereken şey devletin sahada kurduğu dengeyi siyasi heveslerle bozmayın. Yanlış muhataplar yaratmayın, yanlış umutlar dağıtmayın. Devlet kişilerle değil kurumlarla ve güçle sonuç alır.

AYRINTILAR GELİYOR