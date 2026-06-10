İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İki haftadır sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar her kanalda tek bir gündem var. Bu gündem salt bir parti mesleesi, şahısların çekişmesi olarak ele alınıyor. Ekranları seyredince sanarsınız ki, ülkenin başka bir derdi yok ama bir parti içinde adil bir rekabet yarışıyor.Hiçkimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş gibi konuşuluyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı ortadan kalkmış, ekonomi tıkıt tıkır işliyor, gençler geleceklerine olan güveni artırıyor, kadınlarımız çocuklarımız sokakta güvenlik içerisinde yaşıyor. Sanki hukuk, adalet demokrasi baharı yaşıyoruz öyle mi? Ya insnaın ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor.

Bizi, değerlerimizi, sevdiklerimizi, doğrularımızı için için kemiren tüketen birçok sorun ortadayken, kasten sergilenen bu cambaza bak oyunu oynanarak milletimizin gözüne perdeler indiriliyor. Kimdir sebebi? İktidar ve ortaklarıdır. Kimdir sebebi? İktidarın yabancı ortaklarıdır. Kimdir? Buna ses etmeyeneler ve itiraz etmeyenlerdir

Peki çözümü nedir? Duyduğunu ayırt etmektir, gördüğünü anlamak konuştuğunu bilmektir. yani idrak etmektir.

Biz İYİ Parti'yi işte bu idrakle kurduk. Bu iradeyle niye kurulduysak, hangi amaçla kurduysak o menzile varmadan vallahi durmayacağız, billahi durmayacağız.

Bugün iktidar kendi kendini yiyen bir yılan vaziyetindedir. Bozukluğu düzeltirim diyemiyor çünkü eğrilik kendisinden kaynaklanıyor. Temizim, ahlaklıyım, dürüstüm diyemiyor; o sebeple ötekine berikine operasyon çekiyor. Günde 10 meyve veriyor 9'u zehirli. Bu sebepledir ki Türkiye boğazına kadar çamura bulanmış haldedir. Tezgah belli; Sorunları biriktir, meseleleri saptır. bir sorunu bile çözelim demezler. Çünkü bunlarda ilke yok, akıl yok. Yol yok, yordam yok, yöntem yok. Aslında bunlarda vicdan yok vicdan.

Ama biz buradayız. Varlığımız bütünbu oyunların panzehiridir. Duruşumuz bu tezgahın tek çaresidir. İktidarımız, Türkiye için yegane kurtuluş reçetesidir. Yıkılmadan, bozulmadan, dağılmadan, büyüyerek, çoğalarak, güçlenerek buradayız.

Yaşadığımız tüm bu krizlerin, sokaktaki buhranın, cüzdandaki yangının tek bir sebebi var. O da Türk milletinin boynuna geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Omurgası yok edilen bürokrasidir. Bunun kurbanı cübbesine düğme dikilen yargıdır. Tek adamın dar kalıplarına hapsedilmek istenen, bir zümrenin tapulu malı, şahsi hırslarının oyuncağı zannedilen Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tüm bunların bedelini ödeyen ise yaşadığı hayat burnundan fitil fitil getirilen insanlarımızdır.

Devlet nizamının çivisi çıkmıştır.

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