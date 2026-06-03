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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Türk milletine bayramlarda bile huzuru çok gören bu saltanat çarkını ortadan kaldırmak Allah hepimize nasip etsin inşallah. Biz hakikat yolundan ayrılmayız.

-60 yıllık bir davayı, talimatla yönetilen bir şekilde çözüleceğini söylemelerini kabul edemezdik.

"CHP'NİN BAŞINA KAYYUM ATANMASINI YARGI KARARIDIR DEYİP GEÇMİYORUZ"

-Siyasetin nasıl şekilleneceğini kurguladıklarını görüyoruz. CHP'nin cebren kapıların kırılmasını, başına kayyum atanmasını yargı kararıdır deyip geçmiyoruz. Biz bir kayyum Cumhuriyet'i istemiyoruz. Türk milletinin sözü üstün olsun istiyoruz. Siyaseti sandığın belirlediği bir ülke istiyoruz. Biz saltanat değil, Cumhuriyet istiyoruz. ben sulme sessiz kalamam.

"DEMOKRASİYE DE DARBE YAPTIRMAM"

-Demokrasiye de darbe yaptırmam. İYİ Parti kadrolarıyla sonuna kadar mücadele ederim.

-Siyasette sandığı değil başka yöntemlerle çözmeye çalışmak ancak karışıklık yaratır. Atanmışlarla asla uğraşmam.

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