MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında terörist elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı “Öcalan Barış Süreci Koordinatörü olsun” çağrısı gündemdeki yerini koruyor. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'ye vereceği yanıt merak ediliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Hakikatın çarpıtıldığı yerde vatandaşın geleceği de karartılır. Dev işsiz ordusu gündemdeyken yüzde 8'lik bir işsizlikten bahsediyorlar. Milyonlarca fidan geleceğine inancını yitiriyor.

-Türkiye genelinde icra dosyaları 24 milyon. Bu sıradan bir borç olmanın çok ötesinde. Geleceğimizi ipotek altına alan ağır bir yüktür.

"İNSAN İÇİNE ÇIKACAK DURUMLARI OLMADIĞI İÇİN..."

-İnsan içine çıkacak durumları olmadığı için yurt dışında esnaf ziyareti yapıyorlar. Yüzlerce fabrika ya satılık ya kiralık. Bir fabrika finansmana ulaşamadığı, borçlarını ödeyemediği, ürettiğini satamadığı için satılır.

"25 YILLIK BU SANAT ESERİNİN FAALİ KİM SAYIN ERDOĞAN?"

-Nüfus ve doğurganlık azalıyor. O yanındaki emredersiniz tayfasına izin ver de vatandaşa bir bak. Önmeler, paketler açıklıyorsun. Boşanmalar artmış, evlilik oranları düşmüş, Adrese teslim ihalelerden yandaşları zengin etmekten nefes almaya fırsat bulamamışsınız. 25 yıllık bu sanat eserinin faali kim sayın Erdoğan. Bu millet kimden hesap soracak biliyor musun?

-Gördüğüne bakmaya yüzün mü yok, utanıyor musun sayın Erdoğan? Soruyorum sana...

-"Dediğimiz dedik, çaldığımız düdük" diyorlar. Anayasadaki eksiklik nedir de dilinize doladınız.. Güce tapınmaktan vazgeçin.

"ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM YAPILMASI ZORUNLULUKTUR"

-Masa başında uydurulan enflasyon hedefleriyle milleti uyutacaklarını sanıyorlar. Barındığımızı evin kirası birkaç yılda 3'e katlandı. Hayali oranlar milletin tenceresini kaynatmıyor. Kendi gısanı üretemezsen hiçbir ürünü ucuza alamazsın. Bu yangın yerinde çağrımızı tekrarlıyoruz. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması insani bir zorunluluktur.

