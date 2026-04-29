İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Türk tehlike ve tehdit anında asla diz çökmez. Ne zaman bağımsızlığımıza kast etseler silaha sarılıp, tarih yazdık. Sadece silahla yapmadık bu direnişi, millet olarak birlik ve beraberlikten türediğini bildik. Türk milleti vatan tehlikede ise birliği ve yolunun istişareden, müzakedereden geçtiğini bilir.

-Bugün güya iç cepheyle ilgili söylenenler satmayı bilen iktidar ve muhalefet bunu çok iyi bilmelidir. Saray'dan kazınan Cumhuriyet'in mezadır. Tüm bedelleri yüklenmeye hazırız. Dün olduğu gibi bugün de direneğiz.

-Bugün adalet ve hukuk sistemi bozulmuştur. Ülkede bunun için harekete geçmenin zamanı gelmiştir. Bu hedef soğrultusunda 13 ve 14 Haziran'da bir hukuk vizyonu düzenliyoruz.

-İktidarın büyük bir derbedeyle sunduğu ekonomi projesini gördünüz. 25 yılın ağır bir faturasıdır bu.

"BU YIL ÖDENECEK FAİZ 2 TRİLYON 740 MİLYAR"

-2 trilyon 740 milyar lira bu yıl ödenecek faiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük yüküdür bu. Ekmeğimiz faiz lobilerinin sofrasına meze ediliyor.

-Kastılı yoksullaştırma projesi uyguluyorlar. Allah'tan korkmaz mısınız? Ar etmez misiniz? Ne diyeyim benülkeyi yönettiğini söyleyenlere...

-Bizza iktidar medyası Mehmet Şimşek'i hedef tahtasına kouyor. Vitrindeki isim bellidir. Hayat pahalılığının gerçek sebebi bellidir. Beştepe'de ikamet ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yapılıyor. Bilimsel temelden yoksun ekonomik deneylerin faturası milyonların mutfağından tahsil ediliyor. Hakiketin üzeri asla örtülemez. Tüm yetkiyi üzerinde toplayan Erdoğan'ın.

"EY ERDOĞAN..."

-Ey Erdoğan bugün mühür sen de ya. Tarihin sayfalarına nasıl geçeceğini de sen belirleyeceksinz. Ya Süleyman olacaksın ya da Nemrut olacaksın. Tek çıkış parlamenter demokratik sisteme dönmek.

AYRINTILAR GELİYOR...