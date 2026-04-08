İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-Milletin kanına göz dikmiş elini, kolunu sallayarak dolaşıyor. Toprağını korumak isteyen Esra Işık gibi kardeşimiz hapse atılıyor.

-Yanı başımızda bir enerji savaşı yasaşnıyor. Biz ise havzalarımızın üzerine bina dikiyoruz. Memleketimiz 4 bir yanı maden sahasına çevrilmiş. Vatandaş direnmesin de ne yapsın. Tüm Karadeniz'e selam olsun. Mücadelenizin yanındayız.

"KRİZ ARTIK NORMALİMİZ OLMUŞ"

-Kriz artık normalimiz olmuş. Her şeyi değiştirmek bizim elimizde. İYİ Parti olarak tüm arkadaşlarıma çağrım nerede bir ağaca göz dikilirse biz orada olacağız, vatandaşımızın satını orada müdafa edeceğiz.

-Sürekli uylamaya konan senaryo adım adım gerçekleşiyor. Trump İran'a 9. kez süre verdi. Farklı sonuçlar var.

"TÜRKİYE İÇİN ASIL TEHLİKEDE BURADA BAŞLAMAKTADIR"

-Dün gece açıklanan ateşkese rağmen belirsizlik devam ediyor. Bu savaşın İran'ın iç yapısını sarsan sonuçlar üretme ihtimali hala yüksek. İran'daki kriz bir iç savaşa dönüşebilir. Bu iran'ı dağıtabilir. Türkiye için asıl tehlikede burada başlamaktadır. Bunu haftalardır söylüyoruz. İranlı muhaliflere silah gönderildiği ortaya konmuştur.

-Türkiye'nin kapısına dayabilecek yeni bir jeopolitik durumdan söz ediyoruz. Öcalan denilen cani üzerinden yürütülen tezgaha derhal son verilmelidir.

-Suriyede denklem dış desteklerle kurulmuştur. Öcalan'ı dinleyeceklerini düşünmek zihinsel yetersiliktir.

