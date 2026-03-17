İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Giresun-Tirebolu’da düzenlenen iftar programında konuştu.

“AK PARTİ, İKTİDARINI KAYBETTİ”

Katıldığı programlarda kendisine “Hep iktidardan bahsediyorsun” dendiğini aktaran Dervişoğlu,

“Benim derdim küçük oy potansiyelleri ile siyasette tutunmak değil. Ben daha küçük bir çocukken hayatın kucağında adam olmayı sizden öğrendim. Ucuz işlerin peşinde koşmam. Elbette ki iktidarın peşinde koşacağım. Elbette ki bu ülkenin problemlerini nasıl çözeceğimize dair bir çalışmanın mümessili olacağım. Bu ceberut iktidar, iktidarda kalmak için her yolu deniyor. 23 seneden bu yana da girdiği bütün seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kazanıyor. Ama İYİ Parti kurulduktan sonra tek başına iktidar olamadı. Hem 2018 hem de 2023 senesinde AK Parti, kanun çıkarabilecek sayıda milletvekilini Meclis’e gönderemedi. Aslına bakarsanız AK Parti iktidarını kaybetti” dedi.

“HER YERDE BİR TANE BÜLENT KARA BULACAĞIM”

Tirebolu Belediye Başkanlığı’na Bülent Kara’nın seçilmesiyle AK Parti’nin mağlup olduğunu kaydeden Dervişoğlu, “Şimdi bana ‘Bu işleri nasıl yapacaksın’ diye soruyorlar. Her yerde bir tane Bülent Kara bulacağım ve bunları devireceğim. Bunu yaparak da iktidar olacağım. Bu kadar basit. Burada bir kişiyle olan şey Türkiye genelinde 1000 kişiyle oluyor. Zaten 1000 kişi burada varız. Buradan 10 tane Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 tane de hükümet çıkar hükümet. Onun için öncelikle kendimize olan güvenin yükselmesi gerekir. ‘Biz yapabilir miyiz’ tereddüdün ortadan kalkması gerekir. Zor günlerde neler yapmaya muktedir olduğunuzu biliyorum. Maziniz size kefildir. Zor zamanların zorlu insanları olduğunuzu herkes biliyor. Hepiniz birer Topal Osman’sınız” ifadelerini kullandı.

“KÜRTLERDEN, TÜRKMENLERDEN, ALEVİLERDEN, SÜNNİLERDEN SELAM GETİRDİM”

Salona girerken “Hepsi bir, biz tek” cümlesinin olduğu bir parça çaldığına işaret eden Dervişoğlu, “Onlar şimdi bir yerde müttefik oldular. Birtakım işleri yaşama geçirebilmek için bir arada görünmekten geri durmadılar. Ben buraya gelmeden önce geride bıraktığımız 4 gün içinde Van’da, Muş’ta, Bitlis’te, Hakkari’de, Şırnak’ta, Batman’da ve Diyarbakır’daydım.

Size Güneydoğu Anadolu Bölgemizin selamını getirdim. Vatanın bölünmezliği için mücadele veren, bayrağın kutsiyeti üzerine yemin eden bölge halkından size selam getirdim. Kürtlerden, Türkmenlerden, Alevilerden, Sünnilerden selam getirdim. Minarede ezanın dinmemesi, şanlı bayrağımızın gönderden inmemesi için yemin edenlerden selam getirdim” şeklinde konuştu.

“BU TOPRAKLAR, KALDIRDIĞIM BAYRAĞI MUTLAKA ZAFERE TAŞIYACAKTIR”

Gittiği her yerde kendisine “Sağcıyı solcusuyla, Alevi’yi Sünni’yle, Kürt’ü Türkmen ile birleştirebilirsin” dendiğini aktaran Dervişoğlu, “Bunu bana Güneydoğu’da söylediler ise benim doğduğum büyüdüğüm, yetiştiğim bu topraklar verdiğim mücadeleyi asla hafife almayacak ve kaldırdığım bayrağı mutlaka zafere taşıyacaktır. Hiç kimseyle düşmanlık istemiyoruz. Hiçbir siyasi parti bizim düşmanımız değil. Siyasi partiler bizim rakiplerimiz. Biz, ‘Bu ülkeyi daha iyi idare ederiz’ iddiasıyla ortaya çıkmış insanlarız. Sorunların tespitinde, o sorunlara karşı üretilecek projelerin inşasında, onları hayata geçirecek kadronun oluşturulmasında büyük bir sorumluluk üstleniyoruz” dedi.

“GİRESUN’UN ÖZ EVLADI NEDEN TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRMESİN?”

“İstanbul'u alan Türkiye'yi alır” şeklindeki söylemlere değinen Dervişoğlu, “Bana sorarsanız İstanbul’u Giresunlular ve Ordulular almış durumdadır. Şimdi Giresun’un ve Ordu’nun yanına Trabzonlu ve Rizelileri de koyduğunuz zaman iş bitmiş demektir. İstanbul’un taşı ve toprağının altın hale gelmesine mademki bizim bölgemiz sebep olmuştur ve bu insanlar İstanbul’dan iktidarın değişebileceğinin müjdesini verecek hale gelmişlerdir; o zaman ben de Giresun’da sesleniyorum: Eğer İstanbul bir şeyi değiştirebiliyorsa; bunu Ordulunun, Giresunlunun Trabzonlunun, Rizelinin sayesinde değiştirir. Ben de Türk milletini temsil ediyorum diyorum ama yüzdüğüm deniz, girdiğim havuz bellidir. Rize'nin de Trabzon’un da Giresun’un da Ordu’nun da öz evladı neden Türkiye'yi değiştirmesin?” ifadesini kullandı.

“BAŞARACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ, BAŞARACAĞIZ!”

İktidarın milletin iradesiyle gideceğini söyleyen Dervişoğlu, “Türkiye'nin derdi çeyrek asırlık eskimiş cumhur ittifakı koalisyonudur. İşçinin elbette derdi vardır, çiftçinin derdi vardır. Genç geleceğine dair umutlar yeşertememektedir. Senede 500 kadınımız ölmektedir. Güvenle sokağa çıkamamaktadır. Bütün bunların müsebbibi, 23 yıllık yanlış yönetimdir. O sebeple ben size diyorum ki; bir şeyi değiştireceğiz. Bir şey değiştiği zaman göreceksiniz ki her şey değişmiş olacak. Bunlar gidecek, biz geleceğiz. Peki nasıl geleceğiz? Siz sahip çıkarsanız geleceğiz. Benim elimden tutarsanız geleceğiz. Siz de benim gibi idealizmin sembolü sağ yumruğunuzu havaya kaldırdığınızda; başaracağız, başaracağız, başaracağız” diye ekledi.