-Türkiye tehlikeli bir yere çekilmiştir. Şantaj ve gasp siyasetinin şimdi de dünyadaki haline şahit oluyoruz.

-İçeride hukuku askıya alan bir iktidar dışarıda yaşayamaz. İktidarda kalmak için toplumu sürekli kutuplaştıran, devleti Saray'a indirgeyen bir anlayış dışarı da bu zaafiyetlerinin kurbanı olacaktır.

-Türkiye'nin içine sürüklendiği tüm başlıkları birbirinden koparmadan ele almak zorundayız. Mesele içeride nasıl yönetildiğimizdir.

-"Dünya kuralsızlığa gidiyor. Bölgemiz yeniden dizayn ediliyor" dedik. Cevap vermesi gereken iktidar hep aynı hatayı yaparak devlet aklını zayıflatan tercihlerde bulundu.

'ERDOĞAN'IN BİR ZAMANLAR KARDEŞİM DEDİĞİ İSİMLER...'

-Erdoğan'ın bir zamanlar "kardeşim" dediği isimler devrik isimler. Biri öldürüldü biri kaçak biri derdest edildi. Allah, Erdoğan ile yakın ilişki kuraların yardımcısı olsun.

-İç cepheyi güçlendirmek demek, iktidarı güçlendirmek demek değildir. Cumhuriyet değerlerini güçlendirmek demektir.

'NİÇİN HER DOSTUM DEDİĞİNİZ SONUNU ABD GETİRDİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN?'

-Niçin Türkiye bir diktatörün sürgün yeri olarak görülüyor? Niçin her "dostum" dediğinizin sonunu ABD getirdi. ABD Başkanı hala sizin en büyük dostunuz nasıl oluyor Recep Tayyip Erdoğan?

-Doğal kaynak zengini olan ülkelere bakın. Allah bu ülekeyi şahıslarla yönetilen ülke olmaktan kurtarsın. Şahıslarla yapılan işler kolaydır. Madde bağımlığı gibidir. Ama acı son kaçınılmazdır. Bu milletler için de böyledir.

-Sefalet iktidarların sonucudur. Ekonomi "dengeleniyor" diyorlar. Yalan söylüyorlar. Açıklanan rakamlar mutfaktaki yangınları söndürmüyor. Bu iktidar enflasyonun belini kıramıyor. Belini kırdıkları şey geçinmeye çalışan emeklinin gücü ve hayal kuramayan gencin hayalidir.

-Yeni açıklanan asgari ücret ile iki pazar, bir market, bir depo benzin alınır. Bu açlık hükümetin bir karnesidir.

- Erdoğan benden sonra açıklama yapacakmış, sadece rozet takmasın vatandaşın kendisine gönderdiği karneye de bir baksın istiyorum.

-Bu parayla kim kanını nasıl doyuracak? Recep Tayyip Erdoğan bir anlatsın. Emekliler için "ikinci bahar" kapkara bir geleceğe dönmüştür.

'İKTİDARA SESLENİYORUM...'

-İktidara sesleniyorum. Siz emekliyi sadece açlığa mahkum etmiyorsunuz. Siz emekliyi kendi ülkesinde istenmeyen insan haline getirdiniz.

'SICAK KOLTUKLARINDA OTURANLAR...'

-Buradan sıcak koltuklarında oturanlara sesleniyorum. O pazarda meyve, sebze toplayan teyzelerin yüzüne bakmadınız mı?

-İktidarın ar damarı çatlamış demektir. Türkiye'de büyüme olacakmış. Emeklinin pazar filesini doldurmuyor, gencin cebine para koymuyor. Bir sömürü düzeni var.

-Siz rakamlarla oynadıkça açlık sınırı yükseliyor. Siz sadece aldığınız bedduaları büyürüyorsunuz. Siz bu ülkenin ahlaki omurgasını kırdınız. Bu ülkede artık insanlar yaşarken vergilendiriliyor. Dolaylı vergilerle, zamlar millet yaşata küsmüştür. Bu düzen devam ederse daha çok şirket kapanacak. Daha çok aile dağılacak.

-PKK hiçbir zaman Suriye'de silah bırakacağını söylemedi. Şimdi de olup bitenleri bilmiyorlar gibi beyanalat veriyorlar. Neye şaşırdılar acaba. SDG'nin PKK olduğuna mı şaşırdınız? Mazlum Abdi'nin pekte masun olmadığına mı şaşırdınız? İmralı canisinin ABD ve İsrail olmasına mı şaşırdınız? Onları ikna edemeden hiçbir şey yapamazsınız.

