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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen “Bayrak Açıyorum” mitingine binlerce kişinin katıldığı belirtildi. Dervişoğlu konuşmasında vatan, bayrak, adalet ve haksızlık vurgusu yaparken, miting alanında taşınan dövizlerde terörle mücadele ve siyasi gelişmelere yönelik sert ifadeler yer aldı.

AKSARAY’DA “BAYRAK AÇIYORUM” MİTİNGİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aksaray’da düzenlenen “Bayrak Açıyorum” mitinginde vatandaşlara hitap etti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge Aksaray’ın yanı sıra çevre illerden de katılım olduğu belirtildi. Meydanda Türk bayrakları taşınırken, miting alanında siyasi mesajların yer aldığı çeşitli döviz ve pankartlar da dikkat çekti.

Miting, İYİ Parti teşkilatları ve destekçilerin katılımıyla gerçekleştirilirken, Dervişoğlu konuşmasında özellikle vatan, bayrak, adalet ve haksızlığa karşı duruş mesajları verdi.

DERVİŞOĞLU: “VATANIMIZ İÇİN BAYRAK AÇIYORUZ”

Mitingde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bayrak Açıyorum” ifadesi üzerinden siyasi mesajlarını dile getirdi.

Dervişoğlu konuşmasında, “Vatanımız için bayrak açıyoruz. Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı bayrak açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu’nun açıklamalarında birlik, milli irade ve ülkenin bütünlüğü vurguları öne çıkarken, miting alanındaki kalabalık da konuşma sırasında slogan ve alkışlarla destek verdi.

MEYDANDA DİKKAT ÇEKEN DÖVİZLER

Miting alanında siyasi mesaj içeren çok sayıda döviz taşındığı görüldü.

Öne çıkan dövizler arasında;

“Siz hepiniz, biz tek”

“Sen affetsen ben affetmem”

“İhanetin zaman aşımı yoktur”

ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu ifadeler, mitinge katılan bazı vatandaşların Türkiye’nin terörle mücadele politikalarına ve son dönemde gündeme gelen siyasi tartışmalara yönelik tepkilerini yansıtan mesajlar olarak öne çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIM OLDU

Mitinge Aksaray’ın yanı sıra çevre illerden de vatandaşların katıldığı belirtildi.

Meydandaki kalabalık içerisinde farklı yaş gruplarından vatandaşların yer aldığı görülürken, katılımcıların önemli bölümünün ellerinde Türk bayrakları taşıdığı ifade edildi.

Miting sırasında vatandaşların çeşitli sloganlarla siyasi gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdiği görüldü.

VATANDAŞLARDAN “ÇERÇEVE YASA” TEPKİSİ

Mitinge katılan bazı vatandaşlar, gündemdeki terör ve terör örgütü PKK ile bağlantılı siyasi tartışmalara ilişkin tepkilerini dile getirdi.

Bazı katılımcılar, “çerçeve yasa” ifadesini kullanarak hükümetin terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan ile bağlantılı olduğu yönündeki siyasi tartışmalara tepki gösterdi.

Vatandaşlar arasında, bu yöndeki herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini ifade eden görüşler dile getirildi.

Bu açıklamalar, miting alanında yalnızca parti politikalarına değil, Türkiye’nin terörle mücadele süreci ve olası yasal düzenlemelere ilişkin toplumsal tepkilerin de bulunduğunu gösteren ifadeler olarak dikkat çekti.

“BU DÜZENE SON VERMEK İÇİN GELDİM”

Miting sırasında bir vatandaşın, etkinliğe neden katıldığı yönündeki soruya verdiği yanıt da dikkat çekti.

Kendisini “Ülkücü” olarak tanımlayan vatandaş, geçmişte ocak başkanlığı yaptığını belirterek, MHP ile ülkücülük kavramı arasında kendi açısından bir ayrım yaptığını ifade etti.

Vatandaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu düzene son vermek için geldim. Ülkücüyüm, MHP’li değilim. Ocak başkanlığı yaptım. Ülkücülükten taviz vermem. Bahçeli’nin ülkücüsü değilim.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu desteklediğini belirten vatandaş, ülkücülük anlayışına ilişkin değerlendirmesini de şu sözlerle sürdürdü:

“Devlet Bahçeli’nin ayakları altına aldığı ülkücülük değil, Dervişoğlu’nun kalbinde taşıdığı ülkücülük benimki.”

Bu sözler, miting alanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu’nun siyasi çizgilerine ilişkin tartışmanın da gündeme geldiğini gösterdi.

“BU ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ” MESAJI

Mitinge katılan bir başka vatandaş ise terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın gelecekteki statüsüne ilişkin kamuoyunda yer alan tartışmalara tepki gösterdi.

Vatandaş, yaptığı açıklamada Türkiye’nin bütünlüğü ve bayrak vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Tek vatan, tek bayrak diyen bütün ülke sevdalıları burada. Bu ülkeyi parçalattırmayacağız. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Öcalan’a serbestlik hakkı tanımayacağız.”

Söz konusu açıklamalar, mitinge katılan bazı vatandaşların terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan üzerinden yürütülen siyasi tartışmalara yönelik yaklaşımını ortaya koydu.

MİTİNGDE MİLLİ BİRLİK VE BAYRAK VURGUSU

Aksaray’daki mitingin ana teması ise “bayrak” ve “vatan” mesajları etrafında şekillendi.

Dervişoğlu’nun konuşmasında haksızlık ve adaletsizliğe karşı mücadele vurgusu öne çıkarken, vatandaşların taşıdığı pankart ve dövizlerde de Türkiye’nin bütünlüğü, terörle mücadele ve siyasi gelişmelere yönelik mesajlar yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nun Aksaray’daki konuşması ve miting alanındaki vatandaş açıklamaları, Türkiye’de terörle mücadele, olası yasal düzenlemeler ve siyasi partilerin bu konulara ilişkin tutumlarının kamuoyunda tartışılmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen miting, Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından sona ererken, alandaki vatandaşların siyasi mesajlarını sloganlar ve dövizlerle dile getirdiği görüldü.