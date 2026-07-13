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Fenerbahçe’de kadro planlamasında yer almayan isimlerden biri olan Anthony Musaba için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

IPSWİCH TOWN DEVREYE GİRDİ

Premier Lig’e yükselen Ipswich Town, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken rotasını Fenerbahçe’nin Hollandalı oyuncusu Anthony Musaba’ya çevirdi.

İngiliz ekibinin, 25 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli kulübe kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE AYRILIĞA SICAK

Fenerbahçe yönetiminin, Musaba için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtiliyor. Oyuncunun da düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

GEÇMİŞ SEZON PERFORMANSI

Musaba, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Samsunspor’dan yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Transferde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.