Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği Süper Kupa yarı final maçında sarı lacivertli formayı ilk kez terleten Anthony Musaba eski takımına karşı sergilediği 2 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı.

SAMSUN'DA BİR VATANDAŞ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu maçın ardından Samsun'da 62 yaşındaki bir vatandaşın sinir kirizi geçirerek elinde bıçakla balkona çıkıp Hollandalı futbolcuya yönelik tepki gösterdiği iddia edildi.

'O MUSABA BURAYA GELECEK'

Show TV'nin haberine göre; Musaba'nın karşılaşmada 2 asist yapmasına sinirlenen şahıs, balkona çıkarak 'O Musaba buraya gelecek' şeklinde bağırdı ve eline geçen her şeyi sokağa fırlattı.

ÖZEL HAREKATIN MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekiplerinin müdahalesiyle şahsın etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.