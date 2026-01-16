Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşma sırasında sakatlanan Anthony Musaba’dan gelen haberle rahatladı.

MAÇTA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Hollandalı futbolcu, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasının 23. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememiş ve yerini Mert Müldür’e bırakmıştı. Son haftalarda sakatlık problemleri yaşayan sarı-lacivertlilerde Musaba’nın durumu endişe yaratmıştı.

MR SONUCU TEMİZ ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından yapılan MR kontrollerinde, 25 yaşındaki oyuncuda ciddi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Sağlık ekibinden alınan raporun ardından Musaba’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ALANYASPOR MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Teknik heyetin planlamasına göre Anthony Musaba’nın, ligde oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'YE GELİR GELMEZ KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 3 resmi maçta görev alan Musaba, bu karşılaşmalarda 2 asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.