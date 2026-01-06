Gaziantep’te oynanan mücadelede Fenerbahçe, Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti. Karşılaşmada iki gole de asist yapan Musaba, performansının yanı sıra maç sonundaki duygusal anlarıyla da dikkat çekti.

Maçın ardından gözyaşlarını tutamayan 25 yaşındaki futbolcu, A Spor’a yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Hislerimi nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye’nin en büyük kulübü Fenerbahçe’deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum, beni inanılmaz desteklediler. İki asistle başladım, bu benim için çok özel.”

Taraftarlara da ayrı bir parantez açan Musaba, “En iyi taraftara sahibiz. Onlarla geçirdiğim her andan keyif alıyorum. Fenerbahçe için atacağım her golü ve her asisti taraftarlarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.