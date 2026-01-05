Kendisini 4.5 yıllığına Sarı-Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı için çok mutlu olduğunu aktaran Musaba, "Mükemmel hissediyorum. Çünkü ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. Çok mutlu ve minnettarım" cümlelerine yer verdi.

Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili konuşan Musaba, "Ferdi'nin Hollanda'dan Fenerbahçe'ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. Büyük bir kulübe gitmişti. Sadece ben değil; onunla birlikte oynayan herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde onu ve Fenerbahçe'yi yakından takip ettim" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERE ULAŞMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR"

Türkiye'ye ve Süper Lig'e kolay adapte olmasıyla ilgili ise 25 yaşındaki futbolcu, "Bunun sebebi sadece kendine inanmak. Dürüst olmak gerekirse hiç pes etmemek. Bilirsiniz hayallere ulaşmak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı insanlar 20 yaşında hayaline ulaşırken, bazıları 27 yaşında ulaşır. Bazıları da 25... Yani inanır ve çok çalışırsan senin de zamanın gelir" şeklinde konuştu.

Oynamayı tercih ettiği mevki hakkında Musaba, "Dürüst olmak gerekirse sol tarafı tercih ediyorum. Ama hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım" dedi.

"FORMAM İÇİN MÜCADELE ETMEYE HAZIRIM"

Forma rekabetine de değinen Anthony, "Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım. Çok heyecanlıyım. Buraya geliş amacım da tam olarak bu" açıklamasını yaptı.

"TARAFTARLARIMIZI GÖRMEK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"



Sarı-Lacivertli taraftarların karşısına çıkmak için çok heyecanlı olduğunu belirten Musaba, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada hiç oynamadım ama taraftarları ve atmosferi biliyorum. Bu çılgınca. Hazırlıklı olmalıyım. Sanıyorum evimizde oynayacağımız ilk maç Aston Villa ile olacak. Çok büyük bir mücadele olacak ama taraftarlarımızı görmek için çok heyecanlıyım."

"ASİST YAPIP, TAKIM ARKADAŞIM GOL ATTIĞINDA DA MUTLU OLURUM"



Hem gol hem de asist katkısı yapmak istediğini vurgulayan Musaba, "Asist yapıp, takım arkadaşım gol attığında da mutlu olurum. Ben gol attığımda da ikisi de benim için çok değerli" değerlendirmesinde bulundu.

Çok farklı ülkelerde futbol oynaması hakkında Hollandalı futbolcu, "Farklı kültürler. Farklı oyun tarzları. Birkaç farklı ülkede oynamış olmak sizi daha iyi bir futbolcu yapıyor. Bu yüzden bunun kesinlikle olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"



Son olarak bu sezon şampiyon olmak için mücadele edeceklerinin altını çizen Anthony Musaba, "Şampiyonluğu kazanmayalı uzun bir zaman oldu. Bu sezon kupayı ait olduğu yere geri getireceğimize yürekten inanıyorum. Bu sezon şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.