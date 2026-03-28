Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

MUSANASA: 'FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNE ÖNCE İNANAMADIM'

Voetbalzone'a konuşan Musaba ailesiyle birlikte Türkiye'de çok mutlu olduğunu belirterek Fenerbahçe'ye transfer süreci ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Fenerbahçe'nden ilgisinden ilk haberdar olduğu günü unutamadığını ifade eden 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Samsunspor'la Beşiktaş maçımız vardı ama uyandığımda telefonumda normalden çok daha fazla mesaj vardı. Türk medyasında her türlü söylenti dolaşıyormuş. Önce inanmadım ama menajerimden de ciddi olduğunu öğrenince durum değişti. Aralık'ta kulüp somutlaştı ve her şey çok hızlı gelişti." diye konuştu.

'ALMANYA, İSPANYA VE İTALYA'DAN TEKLİFLER VARDI'

Fenerbahçe dışında Almanya, İspanya ve İtalya'dan da teklif yapan kulüpler olduğunu açıklayan Musaba, "Onları acele ve riskli adımlar olarak görüyordum; çoğu küme düşme mücadelesi veren takımlardı. Şimdi ise Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde, bir top kulüpte oynuyorum. Benim için mükemmel." dedi.

'FUTBOLDA BAZEN BÖYLE ŞEYLER OLUYOR'

Samsunspor'dan ayrılış süreci hakkında da konuşan Musaba, "Ben öyle biri değilim. Maç kadrosuna alınmadığım doğru ama bunun sebebi teknik direktörün medya haberleri yüzünden öyle yapmasının daha iyi olacağını söylemesiydi. Bana kalsa ben her zaman oynardım. Ben her zaman oynamak isterim.Futbolda bazen böyle şeyler oluyor, ne yazık ki işin bir parçası." ifadelerini kullandı.

'FERDİ BU ADIMI ATMAMI TAVSİYE ETTİ'

Fenerbahçe'ye transfer kararını vermeden önce Ferdi Kadıoğlu'na danıştığını belirten yıldız oyuncu, "Ona birkaç şey sordum. Hemen bu adımı atmamı tavsiye etti ve 'taraftarlar seni bağrına basar' dedi. Onun sözüne güvenilebilir; kendisi genç yaşta buraya geldi, kaptan oldu ve sonunda Premier League'e güzel bir bedelle transfer olarak kulüp efsanesi oldu." dedi.

'TARAFTARLARIMIZ NORMAL DEĞİL, RESMEN ÇILGIN'

Süper Lig'in büyük kulüplerinden birinde forma giymenin getirdiği popülerlikten de bahseden Musaba ayrıca şunları söyledi:

Samsunspor'la burada hiç oynamamıştık, o yüzden ilk maçım ekstra özel oldu. Taraftarlarımız normal değil, resmen çılgın. O kadar gürültülü ki bazen kulakların ağrıyor. İngiltere'de iki yıl oynadım ama orası bununla kıyas bile kabul etmez. Burası on kat daha delice.

'TAKİPÇİM 30 BİNDİ, 500 BİNİ AŞTI'

Türkiye'ye gelmeden önce 30 bin takipçim vardı, şimdi 500 bini aştı. Bütün gün mesaj yağıyor, gerçekten inanılmaz. Bunu bir takdir olarak görüp üzerine fazla düşmemeye çalışıyorum.

Bir anda Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncuların takım arkadaşı oluyorsun. Yıllarca büyük liglerde izlediğin adamlarla aynı sahadasın. Herkesin beni bu kadar sıcak karşılaması gerçekten çok özel hissettirdi. Bunun tadını çıkardım.

Hızlıca bir şey almak neredeyse imkânsız, çünkü kısa sürede etrafınızda onlarca futbolsever fotoğraf için toplanıyor. Sadece Fenerbahçe taraftarları değil, rakip takımların taraftarları da geliyor. Saygı çerçevesinde olduğu sürece bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyorum."