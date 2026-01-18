Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda iki kez geri düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

MUSABA İLK MAÇLARINDA SKOR KATKISI SAĞLADI

Karşılaşmada ikinci yarının başında maçı 2-2'ye getiren golü kaydeden yeni transfer Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı.

Ara transfer döneminde Samsunspor'da transfer edilen Hollandalı kanat oyuncusu Süper Kupa yarı finalinde eski takımına karşı 2 asistlik performansıyla takıma hızlı adapte olduğunu göstermişti.

Ligde çıktığı ilk maçta da ağları havalandıran Musaba, Alanyaspor maçında Fenerbahçe'nin geri dönerek kazandığı kritik 3 puanda önemli rol oynadı.

MUSABA: 'EN ÖNEMLİSİ GALİBİYETTİ'

Maçın ardından duygularını paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, "Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Bugünkü diğer önemli nokta, takım olarak gösterdiğimiz reaksiyon. Önemli ve değerli bir 3 puan kazandık. Ben de atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Bugün kazandık. En önemlisi buydu, galibiyetti." dedi.

'FENERBAHÇE'DE OYNAMAK HER FUTBOLCUYA NASİP OLMAZ'

Fenerbahçe'ye kısa sürede verdiği gol katkısıyla ilgili konuşan Musaba, "İlk maçında iki asist yapmıştım, özel bir andı. Çok büyük bir camiadayım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası, formanın ağırlığı çok büyük. İlk maçımda yaptığım asistlerle birlikte mutluluğum, duygularım tavan yaptı. Bugün de ilk golümü attım. Bu andan dolayı da çok mutluyum. Fenerbahçe'ye biraz katkı sağlamak bile büyük keyif. Her futbolcuya Fenerbahçe'de oynamak nasip olmaz. Fenerbahçe'deyseniz en iyisini yapmanız gerekiyor. Bu anlamda ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, antrenmanlarda ve maçlarda." ifadelerini kullandı.