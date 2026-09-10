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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



​Tokat Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Musa Özdemir, cemiyeti ve gazetecilik mesleğini hedef alan bir iş insanının açıklamalarına yaptığı sert basın açıklamasıyla yanıt verdi.

​Tokat Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Musa Özdemir, son günlerde bir iş insanı tarafından cemiyete ve basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen açıklamalara karşı sessizliğini bozdu. Özdemir, gazetecilik mesleğinin onurunu ve cemiyetin kurumsal itibarını koruma vurgusu yaparak kamuoyuna bilgilendirmede bulundu.

​"CEMİYETİMİZİN VE MESLEĞİMİZİN İTİBARINA SALDIRIYA İZİN VERMEYİZ"

​Düzenlediği basın toplantısında konuşan TGC Başkanı Musa Özdemir, cemiyeti hedef alan iddialara tepki gösterdi. Gazeteciliğin kamu adına denetim yapan ve toplumun haber alma hakkını savunan kutsal bir meslek olduğunu belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

​"Cemiyetimizi ve meslektaşlarımızı hedef alan asılsız söylemler kabul edilemez. Tokat Gazeteciler Cemiyeti, her zaman tarafsız, ilkeli ve meslek etik ilkelerine bağlı yayıncılık anlayışını savunmuştur. Mesleğimizin ve kurumumuzun itibarını zedelemeye yönelik her türlü girişimin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

​Özdemir, basın mensuplarının görevlerini yaparken karşılaştıkları bu tür baskı ve hedef göstermelere karşı yasal ve kurumsal haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirterek açıklamasını tamamladı.