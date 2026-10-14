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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Fatsa Güneş Gazetesi Haber Müdürü Musa Aydoğan’ın 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Emine Aydoğan, Aybastı’nın Karamanlı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle dualar eşliğinde toprağa verildi.

Fatsa Güneş Gazetesi Haber Müdürü Musa Aydoğan’ın annesi Emine Aydoğan, 78 yaşında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merhume Emine Aydoğan, Aybastı ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Aybastı Belediye Başkanı’nın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Musa Aydoğan’a ve ailesine başsağlığı diliyor; merhume Emine Aydoğan’a iAllah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyoruz.