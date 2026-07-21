Kaynak: İHA

Aylardır Muş Ovası’nda konaklayan leylekler, büyüttükleri yavrularıyla birlikte yaklaşan büyük göç öncesinde ilk uçuş eğitimlerine start verdi.

Afrika’dan binlerce kilometrelik yolculuğun ardından ilkbahar döneminde bölgeye ulaşan leylekler, yuvalarında hareketli günler yaşıyor. Türkiye'nin en kritik sulak alanları arasında yer alan Muş Ovası, bu yıl da leyleklerin güvenli durağı oldu. Şubat ayının sonuna doğru bölgeye gelen yetişkin leylekler, dünyaya gözlerini açan yavrularını özenle büyüttü. Şimdilerde ise ebeveynlerinin gözetiminde yuva etrafında kanat çırpan minik leylekler, zorlu yolculuk öncesi güç topluyor. Uçabilecek olgunluğa erişen yavrularla birlikte leylek sürülerinin, ağustos ayı sonuna doğru kademeli biçimde sıcak ülkelere doğru yola çıkması bekleniyor.

Bölgedeki leylek varlığı ve göç takvimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Muş Telli Turna ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Kasım Avcı, yavruların göç antrenmanlarının aralıksız sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Muş ilindeki köylerin büyük bölümünde leylek yuvaları bulunmaktadır. Ayrıca ilimizin tüm ilçelerinde ve ilçe merkezlerinde de leylek yuvalarını görmek mümkündür. Şubat ayının sonları itibarıyla Muş'a gelen leylekler, yavrularını büyüttü. Şu anda yavru leylekler uçuş antrenmanlarını sürdürüyor ve beslenme faaliyetlerine devam ediyor. Tabiatın zenginliği ile beslenmeleri için gerekli gıda kaynaklarının bol olması, bu bölgede kalmalarında önemli etkenlerden biridir. Bunun yanı sıra sulak alanların zenginliği ile köylerde yaşayan vatandaşlarımızın leyleklere gösterdiği ilgi, sevgi ve koruyucu yaklaşım da bu süreçte etkili olmaktadır. Leylek yavrularının uçuş antrenmanları ve uçuş eğitimleri halen devam etmektedir. Ağustos ayının sonlarına doğru göç hazırlıklarını tamamlayan leylekler, uzun yolculuklarına hazır hale gelir. Ardından kademeli olarak göç etmeye başlarlar. Ancak yıl sonuna kadar da bölgemizde leylekleri görmek mümkündür. 400'ü aşkın köyü bulunan Muş'ta yaklaşık 300 köyde leylek yuvaları ve leylekleri görmek mümkündür."