Muş’ta kış uykusundan uyanan doğa, kartpostallık görüntüler oluşturmaya başladı. Özellikle Donatım köyü mevkisinde toprakla buluşan çiğdemler, ovayı adeta bir renk cümbüşüne çevirdi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, telefon ve kameralarıyla bu eşsiz manzarayı kaydetmek için bölgeye akın ediyor.



Bölgeye arkadaşlarıyla gelen Hatice Karaben Ala, çiğdemleri ilk kez yakından görme fırsatı bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çiçekler Muş Ovası’na bambaşka bir renk katmış. Çok güzel vakit geçirdik, en kısa zamanda ailemle tekrar geleceğim. Buranın doğası gerçekten hayranlık uyandırıcı."Geçen yıl da aynı bölgeyi ziyaret ettiğini belirten Şuheda Tutuş ise ortamın her yıl olduğu gibi büyüleyici olduğunu ve yeni arkadaşlıklar kurmaya vesile olduğunu ifade etti.