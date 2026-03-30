Bilimsel adı Crocus olan ve halk arasında “kar çiçeği” diye anılan bu bitkiler, karların çekilmesinin ardından toprağın yüzüne çıkarak geniş alanlara yayılan doğal bir örtü görünümü sunuyor. Beyazın yanı sıra yer yer mor tonlarıyla dikkat çeken çiğdemler, yeşil doğanın içinde görsel bir şölen oluşturuyor.

Ortaya çıkan bu güzelliği yakından görmek isteyen birçok kişi ovaya akın etti. Ziyaretçilerden Merve Akçil, zorlu geçen kış mevsiminin ardından çiğdemlerin açtığını belirterek, bu yıl karın yüksek kesimlerde geç erimesi nedeniyle çiçeklerin de geç ortaya çıktığını söyledi. Bu eşsiz manzarayı görmek için köyleri dolaştıklarını ifade eden Akçil, baharın gelişini simgeleyen çiğdemleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Ailesiyle birlikte bölgeye gelen Halime Su Akçil ise manzaradan büyük hayranlık duyduğunu belirterek, her yıl bu doğal güzelliği yerinde görmek için ovaya gelmeyi planladığını söyledi.