Muş lalesi ile ova kırmızıya büründü

Bölgenin simgeleri arasında yer alan endemik Muş lalesi, doğa turizmi açısından da önem taşıyor. Baharın habercisi laleler, kısa süreli çiçeklenme döneminde ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Akademisyen Servet Şengül, endemik yapısıyla büyük önem taşıyan Muş lalesinin yalnızca bölgenin değil Türkiye'nin de önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, "Muş Lalesi, endemik yapısı nedeniyle son derece değerli bir bitki olmasının yanı sıra Türkiye'nin de önemli sembollerinden biridir. Hem Muş'un hem de ülkemizin simgelerinden biri olan bu özel çiçeği, derslerimizde de anarak öğrencilerimizle birlikte yerinde görmek istedik. Bu kapsamda dersimizi doğrudan doğal ortamında işledik. Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz, Muş Lalesinin eşsiz güzelliğini ve doğallığını yakından keşfetme fırsatı buldu" dedi.