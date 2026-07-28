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Kaynak: İHA

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Doğular Mezrası'nda gece saat 02.00 sularında henüz tespiti yapılamayan bir sebepten ötürü bir ahırda yangın meydana geldi. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler, ahırın hemen yanında yer alan samanlık alanına da yayıldı.

Alevlerin büyümesi üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, ahır içerisinde yer alan yaklaşık 50 büyükbaş hayvanı yoğun çabalar sonucu tahliye etmeyi başardı. Söndürme çalışmaları esnasında oluşan yoğun dumana maruz kalan ve karbonmonoksit gazından etkilenen 6 kişi ise bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İhbarın yapılmasıyla birlikte adrese sağlık ve jandarma birimleri intikal etti. Yangının çıkış sebebine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.