Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

La Liga'da küme düşen Mallorca'da etkileyici bir performans ortaya koyarak gol krallığında Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada sezonu tamamlayan Vedat Muriqi'nin Süper Lig'e geri dönmesi gündemde.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için devreye girdiği Kosovalı golcüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Vedat Muriqi Galatasaray'ın yaptığı teklifi teşekkür ederek geri çevirdi ve Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ile anlaşmaya vardı.

MALLORCA'DAN FENERBAHÇE İÇİN KOLAYLIK İSTEYECEK

Mallorca ile bonservis pazarlıklarının sürdüğü ifade edilirken İspanyol kulübünün 18 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakan Muriqi'nin Mallorca'dan bonservisinde kolaylık sağlamasını isteyeceği de aktarıldı.