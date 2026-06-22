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Kaynak: İHA

Alınan bilgilere göre yangın, Muradiye Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerindeki Göçmen Konutları'nda yer alan Avşar Apartmanı'nın ön kısmındaki garajda çıktı. Garajda park halinde bulunan otomobil, henüz tespit edilemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, yükselen yoğun duman çevreyi kapladı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramasını engelleyerek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın esnasında aracın camlarının ve plastik parçalarının patladığı gözlenirken, otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü. Olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.