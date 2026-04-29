Kaza, Muratlı ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari araç ile kavşaktan çıkış yapmak isteyen bir otomobilin henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her iki araç da refüje çıkarak bölgedeki yön tabelalarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiden bazılarının araç içerisinde sıkıştığı belirlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkışan yaralılar bulundukları yerden kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.