Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi Kent Konseyi; İlçe çevresinde kurulu bulunan organize sanayi bölgelerindeki fabrikaların çevreye yaydığı arıtılmamış duman ve derelere akıttıkları atıkların çevreye verdiği zararlar nedeniyle bir basın açıklaması yapmıştır.

Murat Kaymakamlık binasın önünde yapılan basın açıklamasında özetle Kent Konseyi Başkanı Fatma ÇOBAN; “Bugün burada hepimizi yakından ilgilendiren sağlığımızı, doğamızı ve geleceğimizi tehdit eden çok önemli konu hakkında halkımızı ve ilgilileri bilgilendirmek üzeri toplanmış bulunuyoruz.

Muratlı’nın havasını suyunu ve toprağını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Son dönemlerde, İlçemizde özellikle organize sanayi bölgelerimizde bulunan fabrikaların çevresinde yaşanan hava kirliliği, bacalardan yayılan duman ve kötü kokular insan sağlığını ciddi bir şekilde olumsuz etkilemektedir.

Fabrikalarımız elbette İlçemizin ekonomisine, istihdamına ve ülkemizin üretimine katkı sağlamaktadır. Biz çevre halkı olarak üretime, istihdama ve sanayinin gelişmesine karşı değiliz.

Ancak üretim yapılırken insan sağlığının olumsuz etkilenmesi ve çevrenin kirletilmesine izin veremeyiz.

Fabrika bacalarının gerekli filtreleme sistemleriyle donatılması, mevcut filtrelerin düzenli ve etkin bir şekilde çalıştırılması, emisyonların sürekli denetlenmesi, çevre mevzuatına uygunluğunun sağlanması bir tercih değil bir zorunluluktur.

Vatandaşlarımız zaman zaman özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğun kötü kokulardan şikayet etmektedir. Bu kokuların kaynağının belirlenmesi ve gerekli teknik incelemelerin yapılması konusunda yetkili kurumlarımızın daha etkin ve şeffaf bir denetim gerçekleştirilmesini istiyoruz.

Bir diğer önemli sorun ise, derelerimize ve su kaynaklarımıza bırakıldığı iddia edilen atık sular ve bunun oluşturduğu kirliliktir. Dereler yalnızca içinden su akan alanlar değildir. Onlar tarımın, doğanın ve canlıların ve geleceğimizin bir parçasıdır.

Bugün kirlettiğimiz bir su kaynağının bedelini yarın çocuklarımız ödememelidir.

Bu nedenle; Fabrikaların baca emisyonlarının düzenli ve etkin biçimde denetlenmesini, Filtre ve arıtma sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığının kontrol edilmesini, kötü koku şikayetlerinin kaynağının bilimsel yöntemler ile tesbit edilmesini, derelerden düzenli numuneler alınmasını, yapılan ölçüm ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasını talep ediyoruz. Bizler Muratlı halkı olarak erken yaşta ölmek istemiyoruz.

Muratlı Kent Konseyi olarak bizim görevimiz yalnızca sorunları dile getirmek değildir. Çözümün bir parçası olmaktır.

Vatandaşlarımızın çevre konusunda yaşadığı sorunları dinlemeye, ilgili kurumlarımızla iş birliği yapmaya ve ilçemizin çevresel sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Biz temiz hava istiyoruz.

Biz temiz su istiyoruz.

Biz sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz.

Çocuklarımızın geleceğine temiz bir hava, temiz bir su ve yaşanabilir bir Muratlı bırakmak istiyoruz.

Şunu özellikle ifade etmek istiyoruz; Sanayi ve çevre bir birbirinin düşmanı değildir.

Çevreye duyarlı, teknolojisini yenileyen, filtreleme ve arıtma sistemlerini etkin kullanan, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir çevre mümkündür.

Bizim talebimiz üretimin durması değil, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden üretim yapılmasıdır.

Muratlı’nın havası hepimizin havasıdır.

Muratlı’nın suyu hepimizin suyudur.

Muratlı’nın toprağı hepimizin geleceğidir.

Kent Konseyi olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirecek vatandaşlarımızın sesi olmaya ve çevremizin korunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. “ demiştir.

BASIN AÇIKLAMASINA KATILAN TEKİR KENT KONSEYİ ÜYELERİ ADINA YILMAZ SAMİ GÖKÇE’DE BİR KONUŞMA YAPMIŞTIR

“Değerli Katılımcılar

Bugün burada hepimizi derinden yaralayan ve geleceğimizi tehdit eden çok büyük bir soruna dikkat çekmek için toplandık. Fabrika bacalarından gökyüzüne kontrolsüzce salınan zehirli atık dumanlar, yalnızca havamızı ve doğamızı kirletmekle kalmıyor; doğrudan doğruya yaşam hakkımızı elimizden alıyor.

İlçemizde yükselen sanayileşmenin bedelini, ne yazık ki doğamız ve en önemlisi de sağlığımız ödemektedir. Son yıllarda Muratlı’da kanser vakalarında yaşanan korkutucu artış, artık görmezden gelinemeyecek bir aşamaya ulaşmıştır. Sevdiklerimizi, komşularımızı, anne, baba ve çocuklarımızı bu sinsi hastalık yüzünden birer birer kaybediyoruz. Temiz hava solumak anayasal bir hak iken, Muratlı halkı her gün zehir solumaya mahkum edilmektedir. Hastane koridorlarındaki artan yoğunluk, hepimizin ortak acısı ve feryadıdır.

Bizler sanayiye ya da üretime karşı değiliz; bizler insan hayatını hiçe sayan, filtre takmayan, yasal sınırları aşan ve denetimlerden kaçan çevre katliamına karşıyız. Doğamıza bırakılan her kimyasal atık, bacalardan salınan her siyah duman, gelecekte bir komşumuzun ya da çocuğumuzun daha kanser pençesine düşmesi demektir.

Buradan yetkililere ve fabrika yönetimlerine açıkça sesleniyoruz:

* Fabrika bacalarındaki filtre denetimleri derhal sıkılaştırılmalı ve 7/24 kesintisiz izlenmelidir.

* Çevreyi kirleten, halk sağlığını tehdit eden işletmelere en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

* İlçemizdeki kanser vakalarının nedenleri bağımsız heyetlerce araştırılmalı ve sonuçları şeffaf bir şekilde halkla paylaşılmalıdır.

Unutmayalım ki, temiz bir çevre ortak sorumluluğumuzdur. Bugün sessiz kalırsak, yarın çok geç olacak. "Daha temiz bir çevre, daha sağlıklı bir gelecek" için Muratlı’nın sesini hep birlikte duyurmaya devam edeceğiz.”