2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile karşılaşacak İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, dev mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arjantin'in gücüne saygı duyduklarını belirten Yakın, rakiplerinin yenilmez olmadığını vurguladı.

'BENZERSİZ BİR FIRSAT'

Çeyrek final eşleşmesini değerlendiren Murat Yakın, Arjantin karşısına büyük bir motivasyonla çıkacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son dünya şampiyonuna karşı oynayacağız. Bu bizim için eşsiz bir fırsat ama Arjantin yenilmez değil."

'KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Deneyimli teknik adam, Arjantin'i elemek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Yakın, "Elbette onları yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güney Amerika takımlarının zihniyetini çok iyi biliyoruz. Onlar için her maç çok büyük önem taşıyor ve son ana kadar mücadele ediyorlar." diye konuştu.

TARİH YAZMAK İSTİYORLAR

Son 16 turunda Kolombiya'yı penaltı atışları sonunda eleyerek çeyrek finale yükselen İsviçre, Lionel Messi'li Arjantin'i saf dışı bırakarak Dünya Kupası tarihinde unutulmaz bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Arjantin ise Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak son sekiz takım arasına kalmıştı.