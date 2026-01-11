İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'şike' ve 'bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan eski kulüp başkanı Murat Sancak cezaevinde Adana Demirspor'a veda mektubu kaleme aldı.

MURAT SANCAK: 'MAÇ SATAN NAMUSUNU SATAR!'

Hakkında çıkan iddialara sert bir dille yanıt veren Murat Sancak, "Daha önceden de dile getirdiğim sözlerimi kendi adıma tekrar hatırlatmak isterim: Maç satan namusunu satar! İddia ve bahis oynayan namerttir! Oynatan ise namert oğlu namerttir! Allah’a çok şükür. Kaynağı belli olmayan bir kuruşum yoktur. Zaman her şeyin aynasıdır." ifadelerini kullandı.

'SİZLERDEN SON ARZUM ŞEHRİNİZİN TAKIMINA SAHİP ÇIKMANIZ'

Adana Demirspor'un taraftarlar derneğine devrine dair duygularını paylaşan Murat Sancak'ın mektubu şu şekilde:

"Öncelikle herkese selamlarımı iletmek isterim. Ben bu satırları sizlere 31.12.2025 saat 20.10 da Metris T Tipi Ceza Evindeki koğuşumda yazıyorum.

2026 yılının başta Adana Demirspor ailesine ve Ülkemize, tüm insanlığa huzur, sağlık, güven ve başarı getirmesini diliyorum.

04 Temmuz 2018’de başlayan serüven maalesef 2026 yılına girerken sonlanmış olacak. Acısıyla tatlısı ile tam 8 yıl beraberdik. Bu süreçte kırdığım ve üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. Çünkü sizleri bilerek ve isteyerek kırmadım. Benim hakkım sizlere helal, sizlerde hakkınızı bana helal edin.

Şunu çok iyi biliyorum, bu hayatta huzuru bulabilmek için herkesi affetmek ve hakkını helal etmek gerekiyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Adana Demirspor Kulübünü devretmiş olmam, Adana Demirspor ile gönül bağlarımın koptuğu anlamına gelmiyor. Son nefesime kadar, uzaktanda olsa hep destekleyeceğim ve gönlümde yeri her daim baki olacak.

Böyle olmasını asla istemezdim. Ancak hayat bu maalesef ki, istemesem de elimde olmayan nedenler ve şartlar sebebi ile durum bunu gerektiriyor.

Şimdi siz Adana Demirspor Sahiplerine (Taraftarlar) seslenmek istiyorum, her zaman olduğu gibi biliyorum ki takıma sahip çıkacaksınız. Ancak sahip çıkma tarzınızı değiştirmenizi öneririm. Takımımız için gönülden güzellikler ve başarılar istesem de başarının gelebilmesi için desteğin maddi şekilde yapılması şart. Buda şehrin takımını önde tutmaktan geçiyor. Biz destekleyenler, 4 büyük takımın formasına 3.000,00-TL gönül rahatlığı ile alabiliyorken, ADS formasını 700,00-TL gibi rakamları pahalı bularak almamak sonucu buralara getiriyor. Daha birçok örnekleme yapılabilir. Sizler beni anladınız biliyorum.

Şehrin ileri gelenlerine de seslenmek istiyorum. Sayın Vali, Emniyet Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanları özellikle de siyasetçilerimiz ve iş adamlarımız şehrin takımına SAHİP ÇIKIN. Sizlerden son arzum budur.

Hepiniz Allah’a emanet olun. Adana Demirspor’un bahtı açık olsun. Özlemle, sevgiyle, saygıyla takımımızı Umut ve Sercan’a devrediyorum. Onlar da Adana Demirspor Derneğine devredecekler. (Sağ olsunlar)"

NE OLMUŞTU?

Şüpheli Murat Sancak hakkında düzenlenen sevk yazısında yer alan MASAK raporunda, yüksek tutarlı ve kaynağı açıklanamayan nakit hareketlerine dikkat çekildi. Rapora göre Sancak’ın, 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasındaki transferler hariç tutulduğunda, toplam 1.157 ayrı işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarında para girişi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca 8.799 işlemde ise 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarında para çıkışı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sevk yazısında, Murat Sancak’ın hem şahsi hesapları hem de ortağı olduğu Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ile Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. üzerinden çok yüksek meblağlı para transferleri yapıldığı belirtildi. İncelemede, yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan çok sayıda kişiyle Sancak arasında para hareketleri olduğu ifade edildi.

MASAK raporunda, söz konusu işlemlerin önemli bir bölümünün kaynağına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgenin sunulamadığı vurgulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan Metin Korkmaz ile de yüksek tutarlı para transferlerinin tespit edildiği aktarıldı. Murat Sancak’ın savunmasında ise bu para transferlerinin kaynağını ve amacını net şekilde açıklayamadığına yer verildi.