Sosyal medyada çektiği videolar ve sahneleriyle ünlenen Murat Övüç, sosyal medyada yaptığı 'başörtüsü' paylaşımının ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı.

Medyascope’tan Furkan Karabay’ın haberine göre Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Övüç’ün tutukluluğunun 46’ncı gününde hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi.

İki sayfayı doldurmayan iddianamede, soruşturmanın “Bee Haber” rumuzlu hesaptan şüphelinin başörtüsü takmış şekildeki videosunu “başörtüsü takan Murat Övüç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” paylaşımı üzerine başlatıldığı belirtildi.

İddianamede Övüç için “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüphelinin İslam dininin önemli vecibelerinden biri olan başörtüsü ile alay ettiği, şüphelinin tanınan bir kişi olması nedeni ile paylaşımın geniş kitlelere ulaşarak toplumsal barışı zedeleme ve kamu düzenini bozma bakımından açık ve yakın tehlike oluşturduğu” ifadeleri kullanıldı.

Savcılık, Övüç’ün halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek sureti ile üzerine atılı suçu işlediğini iddia ederek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Murat Övüç'ün avukatından açıklama geldi. Avukat Çağdaş Çelik’in açıklaması şöyle:

“Beklenen hiçbir belge, delil, beyan olmamasına rağmen müvekkilim Murat Övüç’ün iddianamesi ısrarla yazılmıyor ve tutukluluğu da hukuksuz olarak devam ettiriliyor. Uydurmaya çalıştıkları suça, kanunda madde arıyorlar sanırım! Oynayın oynayın o adaletin kantarıyla biraz daha oynayın!”

Övüç’ün avukatı Çağdaş Çelik, iddianamedeki açıklamaların tamamının “dini değerleri aşağılama”ya yönelik olduğunu ancak davanın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”den açıldığına dikkat çekti.