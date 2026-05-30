Sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç, yaklaşık üç ay boyunca cezaevinde kaldı.

3 ay 10 günün ardından imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan fenomen isim, tahliye sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Övüç, sahne kostümlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını, bundan böyle gösterilerinde takım elbise ve smokin tercih edeceğini söylemişti.

"Özümüze dönüyoruz" sözleriyle yeni bir başlangıç mesajı veren Övüç'ün bu kararı uzun ömürlü olmadı. Bayram tatilini Bodrum'da geçiren sosyal medya fenomeni, leopar desenli kombiniyle yeniden gündeme geldi ve eski tarzından vazgeçmediğini gösterdi.