Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Övüç, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Övüç’ün avukatları da hazır bulundu.

Mahkemede savunma yapan Övüç, sosyal medyada gündem olan başörtülü videosunu mizah amacıyla çektiğini ve tesettürlü kadın takipçilerini eğlendirmeyi hedeflediğini ileri sürdü. Paylaşımında kötü niyet bulunmadığını söyleyen Övüç, yanlış anlaşılmalara yol açtığı için özür diledi.

Videoyu Şubat 2024’te çektiğini belirten Övüç, görüntüyü daha sonra kapatılan Instagram hesabından paylaştığını ifade etti. Eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını söyleyen fenomen, yeni hesabında daha çok takım elbiseli paylaşımlar yaptığını dile getirdi.

Savunmasının sonunda tahliye edilmesini ve beraatine karar verilmesini talep eden Övüç hakkında Cumhuriyet savcısı ise tutukluluğun devamı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin sürmesine hükmederken dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları sırasında bir sosyal medya hesabında paylaşılan video nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İncelemelerde, videoda Murat Övüç’ün siyah ve kırmızı renklerden oluşan bir başörtüsü taktığı, sağ elindeki yüzüğü özellikle göstererek özçekim yaptığı ve arka planda türkü çaldığı tespit edildi.

Savcılığa göre söz konusu paylaşımın, başörtüsü kullanan kesimle alay ederek toplumun bir bölümünü diğerine karşı kışkırtma niteliği taşıdığı değerlendirildi. Bu nedenle Övüç hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.