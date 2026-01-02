İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun'un sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine CHP'den ilk tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuksuzca tutsak edilen Murat Ongun'un X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması bahanesiyle erişim engeli kararı verildi.

İBB Kumpas İddianamesi’ndeki çelişkileri, uydurma tanıkları ve hukuka aykırı delilleri tek tek ortaya koyan bu ifşalar, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeni' gibi muğlak gerekçelerin arkasına sığınılarak sansürlenemez. Murat Ongun’un sesinin susturulmak istenmesi, gerçeklerin ortaya çıkmasından korkulduğunun açık göstergesidir. Bir sosyal medya hesabını kapatarak gerçekler yok edilemez; adalet, ancak şeffaflıkla ve bağımsız yargıyla tesis edilir!" ifadesini kullandı.