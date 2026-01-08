İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan eski Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun X sosyal medya hesabına, itirafçı Muhittin Palazoğlu hakkında yaptığı ifşalardan sonra 2 Ocak 2026'da erişim engeli getirildi.

GÖRÜNMEZ KILINDI

Engelli Web'in aktardığına göre X platformu, Murat Ongun'un 874 bin takipçili (@Mrt_Ongun) hesabı bugün (8 Ocak Perşembe) Türkiye'de görünmez kılındı.

GEREKÇE: KAMU DÜZENİ

Ongun'un hesabına 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle 2 Ocak 2026'da erişim engeli gelmişti.

Hesap adı önce @Mrt_Ongunn ardından da @Mrt_Ongunnn şeklinde değiştirilmişti.

Murat Ongun için ayrıca yeni bir X hesabı açılmıştı.