İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, AKP'ye yakın 'gazeteci' Cem Küçük'ün kendisine gönderdiği geçen yıl gönderdiği 'Ekrem İmamoğlu' mesajını paylaşmış, Küçük ise yanıtında Ongun'dan ispat istemiş ve dava edeceğini belirtmişti.

Murat Ongun, Küçük'ün bu yanıtı üzerine X hesabı üzerinden bir açıklama daha yaptı. Ongun "Cem Küçük ortak anımızı yalanlamış, dava açacağım demiş. Belgeli bir yazışmayı bu kadar kolay nasıl yalanlıyor, anlamıyorum. Sabırsızlıkla suç duyurunu bekliyorum. Yayınladığın an yanıtını alacaksın" dedi.

Ongun ayrıca Küçük'ün ortağı olduğu iddia edilen ayakkabı şirketiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada ortağı olduğun 3 harfli ayakkabı şirketi, 2023 ve 2024’ü tek kuruş vergi ödemeden kapattı. Üstelik 4 kat sermaye artırmana rağmen. Bakalım 2025’te vergi ödeyecek misin?

Basın Kartı Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre basın kartı alanlar, medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunamaz. İletişim Başkanlığı, varsa basın kartını iptal etmeli, olup da etmediyse; görev ihmali yapıyor.

Suç duyurunu bekler, ticaret yaşamında başarılar dilerim."

ONGUN'UN ANLATTIĞI 'KÜÇÜK' ANISI NEYDİ?

Murat Ongun'un dün X hesabı üzerinden Cem Küçük'le ilgili anısını ifadelerle anlatmıştı:

"Geçen yıl bu zamanlar… Asgari ücrete yapılan küçük zam, büyük tepki toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert eleştiriliyordu.

Aynı akşam evdeyim. Telefonuma Whatsapp’tan bir mesaj geldi. Yazan Cem Küçük. Diyor ki; “Murat, asgari ücret işinde büyük yanlış yaptılar. Hükümete GOL ATMAK için büyük fırsat. Ekrem Bey (İmamoğlu) fırsatı kaçırmasın, bir tweet atsın büyük PUAN TOPLAR.”

Goller, puanlar, Cem Küçükler… Şaşırdım. Bu anıyı neden anlattım? Hükümet asgari ücret artışında elini bol tutmalı. En yakınındakiler bile bu konuda hassas. Belki Cem gibi tepkilerini farklı metodlarla gösteriyorlar ama hassaslar. Üstelik Cem tek değil. Yakınlarınızda çok Cem var."

Cem Küçük ise Ongun'ın paylaşımını alıntılayarak şu yanıtı vermişti:

"Bu yalanını ispatlar mısın? Ben eleştirilerimi her zaman açık ve meydanda söylerim. Aleni yolsuzluklarını anlattığım için sıkıntını biliyorum. Sen ve eşinin hırsızlıklarını benden daha çok dinleyeceksin. Bu arada bir davada ben açacağım sana. Düşene vurulmaz ama sen hakkettin."