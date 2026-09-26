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Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda fon soruşturmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kamuoyuna sunulan 12 ismin yalnızca "kafa karıştırmak" amacıyla servis edildiğini iddia eden Muratoğlu, asıl soruşturulması gerekenin Tera portföyündeki "TLY" fonu olduğuna dikkat çekti.

Muratoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir dakika... 12 Dev Adam Tera nın "TLY" fonunun adamları... Fonun payı 1 liradan 574 liraya çıkartılıyor! Sonra TEFAS'a açılıyor... Sırf kafa karıştırmak için başka fonun 12 ismi, veriliyor! "TLY" de 102.616 kişi varken Açıklanan fonlarda; PKZ de 16 kişi PCS de 28 kişi var!"