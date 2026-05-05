Türkiye ekonomisinde enflasyon verileri piyasaların beklentilerini bir kez daha boşa çıkardı. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 14.6’ya ulaşırken, ekonomi yazarı Murat Muratoğlu Nefes Gazetesi'ndeki köşe yazısında "Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 16 hedefi artık bir hayal" değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ayı enflasyonunun yüzde 4.18 olarak açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ilk dört ayındaki toplam enflasyon yüzde 14.6 seviyesine yükseldi. TÜİK verileriyle şekillenen bu tablo, Merkez Bankası’nın "yüzde 16" olarak belirlediği yıl sonu hedefini tartışmaya açtı.

"KOTAYI DOLDURMAYA AZ KALDI"

Yılın bitmesine 8 ay kala açıklanan bu verileri değerlendiren Murat Muratoğlu, hedefin tutturulabilmesinin imkansızlığını basit bir hesapla gözler önüne serdi. Muratoğlu, "Basit bir bakkal hesabıyla; Mayıs’tan Aralık’a kadar her ay enflasyonun ortalama binde 2 gelmesi gerekiyor ki yüzde 16’yı tutturabilelim" ifadelerini kullandı. Yazar, asgari ücretliden emekliye ve özel sektör çalışanına kadar geniş kitlelerin maaş zamlarının bu "hayali hedefe" göre yapıldığını hatırlatarak vatandaşın mağduriyetine dikkat çekti.

"ENFLASYON EN SİNSİ VERGİDİR"

"Ekranlara çıkan uzmanların" sadece faiz artışıyla her şeyin düzeleceği yanılgısına düştüğünü savunan Muratoğlu, enflasyonun kendisinin bir "vergi" olduğunu vurguladı:

"Enflasyonun kendisi başlı başına bir vergidir… Hem de en sinsisi, en adaletsizi ve en gizlisi... Meclis’ten geçmez, bütçe kanununda yer almaz, 'vergi' adıyla anılıp tepki çekmez ama milletin cebinden trilyonları sessizce çeker alır."

"DÜNYADA FELAKET SADECE TÜRKİYE’DE Mİ OLUYOR?"

Yıllardır enflasyonun düşmemesine gerekçe olarak sunulan "baz etkisi, küresel kriz, savaş" gibi bahaneleri eleştiren Muratoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını örnek gösterdi. Savaşın taraflarında enflasyonun Rusya’da yüzde 5.9, Ukrayna’da ise yüzde 7.9 olduğunu belirten yazar, Türkiye’de yıllık enflasyonun yüzde 32.27 olduğuna dikkat çekerek, "Ülkede ekonomi savaşa girmişten beter halde!" yorumunda bulundu.

"MALİ DİSİPLİN YOK, İHALELER PAY EDİLİYOR"

Türkiye’nin dokuz yıldır çift haneli enflasyonla boğuşmasının temel nedenini "mali disiplinsizlik" olarak açıklayan Muratoğlu, şu tespitlerde bulundu:

Bütçe Açığı: Trilyonlarca lirayı buldu.

Kamu Kaynakları: Kamu bankaları üzerinden ucuz krediler pompalanıyor, ihaleler pay ediliyor, vakıf ve derneklere kaynak aktarılıyor.

Çözüm Yolu: "Adalet, demokrasi, eğitim, tarım, kamu disiplinini düzeltmeden, bağımsız olması gereken kurumları ayağa kaldırmadan enflasyonu düşürmeye çalışmak hayal tacirliğidir."



Muratoğlu, yazısını gelecek yıl için hazırladığı ironik bir başlıkla noktaladı: "On Yıldır Düşmeyen Enflasyon!"