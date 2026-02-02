Merkez Bankası’nın resmi rakamlarına göre; 2025’in ilk 11 ayında Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışından gayrimenkul almak için tam 2 milyar 423 milyon doları dışarıya yolladı. Bu acı veriye dair Nefes yazarı Murat Muratoğlu beş yıl önce 2021 yılında bu rakamın 216 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, ‘Yani beş yılda 12 katlık bir artıştan bahsediyoruz burada!’ dedi.

'GÜVEN İFLASI'

Muratoğlu bu istatistiğin ‘güven iflası’ dalgası olduğunun altını çizerek, “Bu, parası olanın “B planı” değil, resmen bir “ülkeyi terk ediş” operasyonudur!” ifadelerini kullandı.

DUBAİ’DEN YAKLAŞIK 3 MİLYAR DOLARLIK KONUT ALINMIŞ

Geçen yıl Dubai’de iş yapan bir emlakçı; 2024 yılında Türklerin sadece Dubai’den yaklaşık 3 milyar dolarlık konut aldığını, 2025’te ise 5 milyar doları hedeflediklerini anlattığını aktaran Muratoğlu, “Aç Google’ı oku... Sadece bir şehirden bahsediyor kendisi, unutma bunu!” yorumunda bulundu.

'YATIRIMCIYI CANINDAN BEZDİRİYOR'

Esas meselenin matematik ve kira getirisi stratejisi olmadığını vurgulayan Muratoğlu, şunları dile getirdi:

“Nasıl daha fazla vergi alırım?” diye her gün yeni bir icat çıkarıyor. “Gerçek değer üzerinden vergi” diyor… “Değerli Konut Vergisi” diyor… “E-Devlet onayı” diyor... Yatırımcıyı canından bezdiriyor. Bu kadarla kalsa yine iyi… Sırada yenileri…”