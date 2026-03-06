Kaza, öğle saatlerinde Bodrum’un Torba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu’na, Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murathanoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Murat Murathanoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası beton mikseri sürücüsü M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.