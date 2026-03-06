Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 Yılı Faaliyet Raporu, uzun süredir tartışılan Kanal İstanbul projesine ilişkin yeni bir tabloyu gözler önüne serdi. Raporda, kamuoyuna “gündemde değil” mesajı verilen projeye ait imar planlarının yürürlükte olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak tanımladığı Kanal İstanbul için hazırlanan raporda, projeye ilişkin planlama sürecine dair dikkat çekici bilgiler yer aldı.

İMAR PLANLARI YENİDEN YÜRÜRLÜKTE

Faaliyet raporunda, proje kapsamında daha önce Bakanlık tarafından onaylanan 1., 2. ve 3. etap imar planlarının mahkeme kararlarıyla iptal edildiği hatırlatıldı. Bu nedenle 2025 yılı içinde söz konusu etaplara ilişkin planların yeniden onaylanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ancak süreçte yaşanan hukuki gelişmeler planlamayı değiştirdi. Üst mahkemelerin iptal kararlarını kaldırmasıyla birlikte söz konusu imar planlarının yeniden yürürlüğe girdiği belirtildi. Bu nedenle üç etap için yeni plan hazırlanmasına gerek kalmadığı kaydedildi.

BAKANLIK ALEYHİNE DAVALAR SÜRÜYOR

Raporda, projeye karşı açılan davaların ise halen devam ettiği bilgisine de yer verildi. Buna karşın 18 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda ilan edilen Yenişehir Rezerv Yapı Alanı ile üst ölçekli çevre düzeni planları ve alt ölçekli imar planlarına ilişkin geçerli bir iptal kararının bulunmadığı vurgulandı.

Bu kapsamda 1., 2. ve 3. etap imar planlarının yürürlükte olduğu ifade edildi.

“GÜNDEMİMİZDE YOK” DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise geçen yıl nisan ayında yaptığı açıklamada Kanal İstanbul’un şu an için hükümetin gündeminde olmadığını söylemişti.

Kurum, proje güzergâhında devam eden konut inşaatlarına ilişkin ise çalışmaların Kanal İstanbul’la bağlantılı olmadığını savunmuş, bu konutların daha önce seçim döneminde ev sahibi olmayan vatandaşlar için verilen söz kapsamında inşa edildiğini belirtmişti.