Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kopenhag'da COP31 Başkanlığında müzakereleri yürütecek Avustralya ile kahvaltıda buluştuklarını duyurdu.

ZİRVEYE İLİŞKİN HAZIRLIKLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Kurum sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda kahvaltıya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Kopenhag'dayız. COP31 Başkanlığımızda müzakereleri yürütecek Avustralya ile kahvaltıda buluştuk. Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız zirveye ilişkin hazırlıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı ele aldık. Küresel iklim diplomasisinde güçlü eşgüdüm ve ortak vizyonla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen'a nazik daveti için teşekkür ediyorum."