Başkanvekili Şahin Biba, mecliste yapılan görüşmede Bursalılara müjdeli bir haber verdi. İstanbul'da uygulanan bir yıl geri ödemesiz 0,69 faizli 180 ay vadeli 3 milyon lira kentsel dönüşüm kredisinden Bursalıların da yararlanması için talimat verildiğini söyledi.
Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla devreye alınan 1 yıl geri ödemesiz 180 ay vade ile 0,69 faizli 3 milyon TL'lik kredi paketinin bir büyükşehirde daha uygulanması için çalışmalar başladı.Aykut Metehan
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasından sonra AK Parti'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde, AK Partili başkanvekili Şahin Biba, Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.
"1 AY SONRA MÜJDE OLUR"
CHP'li meclis üyeleri ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın ciddi risk içerdiğini İstanbul'daki yarısı bizden veya 2. kredi destek paketinin Bursa için de uygulanmasının merkezi hükümetten istenmesi gerektiğini dile getirdiler.
Bu konuda söz alan Başkanvekili Şahin Biba ise şunları söyledi: "Ben iki sefer bakanla görüşme imkanı buldum. Bu hususları dile getirdim. Hızlı şekilde talimat verildi. Bursa'da hangi modeli uygulayabiliriz diye konuştuk. 2 ayda çalışacaklarını söylediler. 1 ay üzerinden geçti. 1 ay içerisinde ben inanıyorum ki müjdesini vermek istiyoruz. İnşallah müjdesini vereceğiz. Çalışma yapılması talimatı verildi. 2 paketi de söyledik. 2'sini de istiyoruz diye. Muhtemelen yarısı bizden paketinin olma ihtimali çok düşük. Şu anda deprem bölgesinden kaynaklı sübvansiyon konusu var. Çok yanaşılmayacak. Ama yürürlükte olan 2. kampanya var. Talimat verildi. 2 ay içerisinde sonuçlandıralım denildi. Bir ay sonra bir müjde olur. Ciddi nefes aldıracak diye düşünüyorum"
BAKAN KURUM DUYURMUŞTU
Bakan Murat Kurum Nisan ayında açıkladığı kredi destek paketiyle İstanbul'da kentsel dönüşümün daha da hızlanacağını şu sözlerle açıklamıştı: "Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza; tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Tam 1 yıl boyunca ödeme yapmayacaksınız. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Aylık 0.69 faizle yani yıllık maliyeti yüzde 10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Şu dakika itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız"
Eğer bu paket Bursa'ya da uygulanırsa, şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması bekleniyor.