Yeniçağ Gazetesi
21 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak

Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla devreye alınan 1 yıl geri ödemesiz 180 ay vade ile 0,69 faizli 3 milyon TL'lik kredi paketinin bir büyükşehirde daha uygulanması için çalışmalar başladı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak - Resim: 1

Başkanvekili Şahin Biba, mecliste yapılan görüşmede Bursalılara müjdeli bir haber verdi. İstanbul'da uygulanan bir yıl geri ödemesiz 0,69 faizli 180 ay vadeli 3 milyon lira kentsel dönüşüm kredisinden Bursalıların da yararlanması için talimat verildiğini söyledi.

1 6
Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak - Resim: 2

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasından sonra AK Parti'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde, AK Partili başkanvekili Şahin Biba, Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

2 6
Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak - Resim: 3

"1 AY SONRA MÜJDE OLUR"
CHP'li meclis üyeleri ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'nın ciddi risk içerdiğini İstanbul'daki yarısı bizden veya 2. kredi destek paketinin Bursa için de uygulanmasının merkezi hükümetten istenmesi gerektiğini dile getirdiler.

3 6
Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak - Resim: 4

Bu konuda söz alan Başkanvekili Şahin Biba ise şunları söyledi: "Ben iki sefer bakanla görüşme imkanı buldum. Bu hususları dile getirdim. Hızlı şekilde talimat verildi. Bursa'da hangi modeli uygulayabiliriz diye konuştuk. 2 ayda çalışacaklarını söylediler. 1 ay üzerinden geçti. 1 ay içerisinde ben inanıyorum ki müjdesini vermek istiyoruz. İnşallah müjdesini vereceğiz. Çalışma yapılması talimatı verildi. 2 paketi de söyledik. 2'sini de istiyoruz diye. Muhtemelen yarısı bizden paketinin olma ihtimali çok düşük. Şu anda deprem bölgesinden kaynaklı sübvansiyon konusu var. Çok yanaşılmayacak. Ama yürürlükte olan 2. kampanya var. Talimat verildi. 2 ay içerisinde sonuçlandıralım denildi. Bir ay sonra bir müjde olur. Ciddi nefes aldıracak diye düşünüyorum"

4 6
Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak - Resim: 5

BAKAN KURUM DUYURMUŞTU
Bakan Murat Kurum Nisan ayında açıkladığı kredi destek paketiyle İstanbul'da kentsel dönüşümün daha da hızlanacağını şu sözlerle açıklamıştı: "Bugünden sonra, acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza; tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Tam 1 yıl boyunca ödeme yapmayacaksınız. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Aylık 0.69 faizle yani yıllık maliyeti yüzde 10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. Şu dakika itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız"

5 6
Murat Kurum açıkladı: Bir büyükşehirde daha 0,69 faizli konut kredi verilecek, dönüşüm şaha kalkacak - Resim: 6

Eğer bu paket Bursa'ya da uygulanırsa, şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması bekleniyor.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro