SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti. Tüzük konusunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karayalçın, "Kucaklamaya geldim. Sadece merhaba demeyegeldim" dedi.