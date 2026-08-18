SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti. Tüzük konusunda çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karayalçın, "Kucaklamaya geldim. Sadece merhaba demeyegeldim" dedi.
Murat Karayalçın'dan sürpriz ziyaret: Kurultay'la ilgili çalışma mı var?
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SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, YENİ Parti lideri Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Karayalçın partinin tüzük çalışmalarıyla ilgili görüştüklerini belirtti.
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